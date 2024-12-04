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Erzurumspor buz gibi havada turladı: Kale fileleri dondu

Erzurumspor buz gibi havada turladı: Kale fileleri dondu

Haber Merkezi
16:234/12/2024, Çarşamba
G: 4/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Erzurumspor FK, 3. Lig ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor’u 3-2 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Mücadele esnasında hava durumu -13 dereceydi. Karşılaşmadan ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Erzurumspor FK, sahasında 3. Lig ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor ile karşılaştı.

Mücadeleyi Erzurumspor 3-2 kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı.

Karşılaşma esnasında hava sıcaklığı -13 dereceydi.

Soğuk hava nedeniyle kale fileleri bile buz tuttu.

Görevliler ısınmak için, ısıtıcıları kullanmak zorunda kaldı.

#Erzurumspor
#Türkiye Kupası
#Ayvalıkgücü Belediyespor

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