Erzurumspor buz gibi havada turladı: Kale fileleri dondu

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Erzurumspor FK, 3. Lig ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor’u 3-2 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Mücadele esnasında hava durumu -13 dereceydi. Karşılaşmadan ilginç görüntüler ortaya çıktı.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Erzurumspor FK, sahasında 3. Lig ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor ile karşılaştı.
Mücadeleyi Erzurumspor 3-2 kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı.
Karşılaşma esnasında hava sıcaklığı -13 dereceydi.
Soğuk hava nedeniyle kale fileleri bile buz tuttu.
Görevliler ısınmak için, ısıtıcıları kullanmak zorunda kaldı.