Eski Fenerbahçeli Galatasaray formasıyla dönüyor

Galatasaray, hücum hattına önemli bir takviye yapmak için mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılıların, genç golcü ve kulübüyle tüm şartlarda anlaşma sağladığı, transferin kısa süre içinde resmiyet kazanacağı belirtildi.
Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Tüm kulvarlarda iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen sarı-kırmızılı yönetim, hücum hattına önemli bir takviye yapmak için sona yaklaştı.
Sabah'ın haberine göre Galatasaray, Al Nassr'dan Kolombiyalı golcü Jhon Duran'ın transferini bitirdi.
Haberde, geçen sezonun ilk yarısını Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren, ikinci yarıda ise Rus ekibi Zenit'te forma giyen 22 yaşındaki santrforun kiralanması konusunda hem oyuncu hem de Al Nassr ile anlaşma sağlandığı belirtildi.
Teknik direktör Okan Buruk'un, Victor Osimhen'in alternatifi olarak düşündüğü Duran'ın genç yaşı ve Galatasaray'da forma giymeye istekli olması transferde belirleyici etkenlerden biri oldu.
İddiaya göre Galatasaray, transfer için Al Nassr'a kiralama bedeli ödemeyecek. 22 milyon euro kazanan Jhon Duran'ın maaşının yalnızca 4 milyon euroluk kısmını sarı-kırmızılı kulüp karşılayacak.
Transferin bu hafta içerisinde resmen açıklanmasının beklendiği ifade edildi.
Jhon Duran, geride kalan sezonun ilk bölümünde Fenerbahçe formasıyla 21 maçta görev alırken 5 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Sezonun ikinci yarısında kiralık olarak formasını giydiği Zenit'te ise 9 maçta 2 gol kaydetti.
Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen 22 yaşındaki Kolombiyalı golcünün Al Nassr ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.