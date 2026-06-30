Eski Fenerbahçeli Galatasaray formasıyla dönüyor

Jhon Duran, geride kalan sezonun ilk bölümünde Fenerbahçe formasıyla 21 maçta görev alırken 5 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Sezonun ikinci yarısında kiralık olarak formasını giydiği Zenit'te ise 9 maçta 2 gol kaydetti.





Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen 22 yaşındaki Kolombiyalı golcünün Al Nassr ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.