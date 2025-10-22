Yeni Şafak
Eski Galatasaraylı yıldızın piyasa değeri dibi gördü

09:5322/10/2025, Çarşamba
G: 22/10/2025, Çarşamba
Bir dönem Galatasaray forması giyen ve geçmişte 50 milyon euroluk piyasa değerine ulaşan yıldız futbolcu, 3.5 milyon euro seviyelerine kadar indi.

2023-24 sezonu başında geldiği Galatasaray'dan 2024-25 sezonunun devre arasında ayrılan Hakim Ziyech, Al-Duhail'in yolunu tutmuştu.

Burada da tutunamayan Hakim Ziyech, geride bıraktığımız sezon sonunda takımdan ayrılmış ve yaz transfer döneminde kendisine takım bulamamıştı.

NTV Spor'da yer alan habere göre Hakim Ziyech'in piyasa değeri de 3.5 milyon euro seviyesine indi.

2014 yılında 5 milyon euro değere yükselen Hakim Ziyech, 11 yıl sonra en düşük piyasa değerine gerilemiş oldu.

Galatasaray formasıyla toplam 34 maça çıkan Hakim Ziyech, 8 gol ve 5 asistlik skor katkısı vermişti.

