Eski Galatasaraylı yıldızın piyasa değeri dibi gördü

Bir dönem Galatasaray forması giyen ve geçmişte 50 milyon euroluk piyasa değerine ulaşan yıldız futbolcu, 3.5 milyon euro seviyelerine kadar indi.

1 /5 2023-24 sezonu başında geldiği Galatasaray'dan 2024-25 sezonunun devre arasında ayrılan Hakim Ziyech, Al-Duhail'in yolunu tutmuştu.

2 /5 Burada da tutunamayan Hakim Ziyech, geride bıraktığımız sezon sonunda takımdan ayrılmış ve yaz transfer döneminde kendisine takım bulamamıştı.

3 /5 NTV Spor'da yer alan habere göre Hakim Ziyech'in piyasa değeri de 3.5 milyon euro seviyesine indi.

4 /5 2014 yılında 5 milyon euro değere yükselen Hakim Ziyech, 11 yıl sonra en düşük piyasa değerine gerilemiş oldu.