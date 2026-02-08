Eski hakemler yorumladı: Torreira’nın eline çarpan pozisyon penaltı mı?

Trendyol Süper Lig 21. haftasında Çaykur Rizespor evinde Galatasaray'ı konuk ediyor. Maçın 42. dakikasında Rizesporlu Qazim Laçi'nin cezasahası dışından vurduğu şut Torreira'nın eline çarparak geri döndü. Bu pozisyonda Çaykur Rizesporlu futbolcular penaltı bekledi. Peki, Torreira'nın pozisyonu penaltı mı? İşte hakemlerin yorumları...
Rizespor orta sahası Qazim Laçi, ceza sahası yayı dışından sert bir şut çekti. Top, Galatasaraylı Lucas Torreira'nın eline çarparak uzaklaştı.
Ev sahibi ekip oyuncuları ve teknik heyeti bu anda penaltı beklerken, hakem Ozan Ergün oyunu devam ettirdi ve VAR'dan da herhangi bir müdahale gelmedi.
Rizesporlu futbolcular pozisyon sonrası hakeme yoğun itirazda bulundu, tribünler de "penaltı" tezahüratlarıyla inledi. Ancak karar değişmedi ve oyun kaldığı yerden devam etti.
TORREİRA’NIN ELİNE ÇARPAN POZİSYON PENALTI MI?
Eski hakemler bu pozisyonu şu şekilde yorumladı;
Serdar Akçer: ‘Torreira genişleme veya uzama yapmıyor. Kolu mümkün olduğunca vücuduna yapışık. Elle oynama ihlali yok.’
Deniz Ateş BİTNEL: ‘Torriera’nın koluna temas eden top eden top kapalı dirseğe temas etti ise devam …! Açık olan ve bariyer olan ele temas etti ise penaltı! Bence kapalı dirseğine çarptı ve devam kararı doğru’