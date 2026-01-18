Eski hakemlerden Galatasaray - Gaziantep FK maçı için olay yorum! "Kırmızıyı vermedi"

9. dakikada Barış Alper ve Perez yerde kaldı.





Bülent Yıldırım: Arkadan gelirken Perez'in sol ayakla yaptığı şarj, hakem bunu gördü. Krampona müdahale geldi ve doğru faul verdi hakem. Yukarıda ne oldu peki? Barış'ın sol kolu, Perez faul yapmış olsa da rakibin suratına vurdu. Barış Alper lehine verilen faul doğru, Barış Alper'in bu pozisyonda elin kolun illegal kullanımından ötürü sarı kart görmesi gerekirdi.





Deniz Çoban: Hakem birinci pozisyona çaldım faulü dedi. Zaten doğruyu yaptı. Top oyunda olsun ya da olmasın, kontrolsüz hareketler her zaman cezalandırılır. Faul tespiti doğru ama Barış Alper'e sarı kart vermesi lazımdı.











