Fatih Terim'den milli yıldıza övgü dolu sözler: Eşsiz bir oyuncu

Türk futbolunun önemli isimlerinden teknik direktör Fatih Terim, İtalyan basınına verdiği bir röportajda milli futbolcu için "Eşsiz bir oyuncu" yorumunda bulundu. İşte detaylar...
Fatih Terim, Serie A'da bu akşam oynanacak olan Fiorentina - Milan maçını İtalyan basınına değerlendirirken, İtalya'da forma giyen Türk futbolcular hakkında da konuştu.
NTV Spor'un aktardığı habere göre Terim, La Gazzetta dello Sport'a yaptığı açıklamada "Serie A'da en sevdiğim iki takım Fiorentina ve Milan. Fiorentina'nın teknik direktörü olarak Milan'ı iki kez yendim. Milan'ın başında ise Fiorentina'yı bir kez mağlup ettim. Bu gerçekten benim maçım." ifadelerini kullandı.
Milan'ın bu sezon Serie A şamiyonluğunu için mücadele vereceğini söyleyen tecrübeli teknik adam, kırmızı siyahlı takımın çalıştırıcısı Paulo Fonseca'yı hem teknik direktör hem de kişisel olarak çok sevdiğini belirterek, "Onun her zaman modern, ofansif futbol oynamak istediğini görebiliyorsunuz ki bu da hayranlık uyandıran hoş bir şey." diye konuştu.
Fatih Terim, Fiorentina Teknik Direktörü Raffaele Palladino'nun ise zamana ihtiyacı olduğunu ifade etti ve "Floransa'yı ve taraftarların tutkusunu biliyorum. Mevcut yöneticilerin gerçekten iyi olduğunu söyleyebilirim. Onlarla konuşma fırsatım oldu ve projelerini duydum. Son iki yılda 3 finalde oynadılar." dedi.
Terim, Juventus'un Türk futbolcusu Kenan Yıldız hakkında sorulan bir soruyu ise "Kenan henüz genç ama yetenekli ve hepsinden önemlisi açlığıyla beni şaşırttı. Juve'de solda oynuyor, koşuyor ve yetenekli bir futbolcu için çok çalışıyor." yanıtını verdi.
Fatih Terim, Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu için ise "Hakan'ı Milli Takım'a ilk kez ben çağırdım. Eşsiz bir oyuncu. Her şeyi nasıl iyi yapacağını biliyor" ifadelerini kullandı.