Fatih Terim'den milli yıldıza övgü dolu sözler: Eşsiz bir oyuncu

Milan'ın bu sezon Serie A şamiyonluğunu için mücadele vereceğini söyleyen tecrübeli teknik adam, kırmızı siyahlı takımın çalıştırıcısı Paulo Fonseca'yı hem teknik direktör hem de kişisel olarak çok sevdiğini belirterek, "Onun her zaman modern, ofansif futbol oynamak istediğini görebiliyorsunuz ki bu da hayranlık uyandıran hoş bir şey." diye konuştu.















