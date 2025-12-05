Fatih Terim’in en yakınındaki isimden flaş Çekya açıklaması

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Çekya Milli Takımı'nın, Fatih Terim'i gündemine aldığı iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Terim'in Al-Shabab'daki yardımcısı Hamza Hamzaoğlu’ndan konuya dair flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar.
Teknik direktör Ivan Hasek ile yollarını ayırdıktan sonra arayışlarını sürdüren Çekya Milli Takımı, Fatih Terim'i gündemine almıştı.
Fatih Terim'in, Al-Shabab'da yardımcılığını yapan Hamza Hamzaoğlu, Radyospor'a bu iddialar için açıklamada bulundu.
“OLUMLU BİR ŞEY OLMAZ”
Bu saatten sonra bu ihtimalin gerçekleşmeyeceğini düşündüğünü belirten Hamza Hamzaoğlu şu ifadeleri sarf etti:
"Pavel Nedved ile geçen sene Fatih Terim ve ben Al Shabab'ta birlikte çalıştık. Çekya Milli Takım'ında hoca değişikliği olunca bizi önerdi sanırım. Ancak bu saatten sonra o konuda olumlu bir şey olacağını düşünmüyorum."
Al-Shabab'ın başında 23 resmi maça çıkan Fatih Terim bu karşılaşmalarda 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alırken maç başına 1.74 puan ortalaması yakaladı.