Fatih Terim'in reddettiği takımı açıkladı! Süper Lig ekibi teklif yapmış

12:021/06/2026, Pazartesi
Bir süredir takım çalıştırmayan Fatih Terim'le ilgili flaş bir detay ortaya çıktı. Serhat Ulueren, tecrübeli teknik adamın teklif aldığı ve reddettiği takımı açıkladı.

Bir süredir takım çalıştırmayan teknik direktör Fatih Terim'le ilgili çarpıcı bir detay paylaşıldı.

Terim'in şu anda hocalık yapmak istemediğini aktaran Serhat Ulueren, tecrübeli teknik adamın teklif aldığı ancak kabul etmediği takımı duyurdu.

Telegol programında Fatih Terim ile yaptığı görüşmeyi anlatan Serhat Ulueren, şunları dile getirdi:

"Dedim ki 'tam teknik adamlık zamanı sizin için', 'yok aman bana dokunma' dedi. Galatasaray'dan başka takım çalıştırma düşüncesi yok hocanın ama teklif gelmiş Fatih Terim'e. Tahmin ediyorum herhalde Amedspor'dan söylemedi bunu ama kibarca reddetmiş hoca."

