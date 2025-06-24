Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldızla anlaşma sağladı: İstanbul'a gelmesi bekleniyor

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, dünyaca ünlü yıldız futbolcuyla anlaşma sağladı. Yıldız oyuncunun kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen sarı lacivertliler, rotasını dünyaca ünlü yıldızlara çevirdi.
Birçok isimle masaya oturan sarı lacivertliler, dünyaca ünlü bir yıldızı ikna etti.
Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe, Jadon Sancho ile anlaşma sağladı.
Jadon Sancho, Fenerbahçe'nin yaklaşık 10 milyon Euro’luk maaş teklifini kabul etti.
Sarı lacivertillerin, Manchester United ile masaya oturacağı ifade edilirken, transferin olumlu sonuçlanması bekleniyor.
Anlaşmaların sağlanmasının ardından Jadon Sancho'nun kısa süre içerisinde İstanbul'a geleceği öğrenildi.