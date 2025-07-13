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Fenerbahçe eski kalecisiyle sözleşme imzaladı: Portekiz kampına katılacak

Fenerbahçe eski kalecisiyle sözleşme imzaladı: Portekiz kampına katılacak

16:3313/07/2025, Pazar
G: 13/07/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Yeni sezon planlaması doğrultusunda kadrosunu güçlendirmeye devam eden Fenerbahçe, kaleci bölgesine eski oyuncusunu transfer etti.

Sarı-lacivertliler Çaykur Rizespor ile sözleşmesi sona eren file bekçisi Tarık Çetin ile anlaşma sağladı.

28 yaşındaki kaleciyle bir yıllık sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, UEFA'ya verilecek listedeki altyapı kontenjanını bu şekilde doldurmuş olacak.

Fenerbahçe altyapısından yetişen Tarık Çetin, kısa süre içerisinde resmi imzayı attıktan sonra Portekiz kampına katılacak.

Geride bıraktığımız sezon Rizespor formasıyla toplamda 15 karşılaşmada forma giyerken iki maçta kalesini gole kapattı.

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