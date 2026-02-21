Fenerbahçe için çifte ceza iddiası: UEFA inceliyor

Ayrıca Yakup Çınar, Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesiyle ilgili UEFA'nın kıskacında olduğunu söyledi.





Çınar, "Fenerbahçe kulüp kaynaklarından doğrulattığım bir bilgi; şu anda Fenerbahçe'yi Kerem Aktürkoğlu sözleşme korkusu sarmış durumda. UEFA bu konuyu titizlikle araştırıyor. Fenerbahçe'den bazı materyaller de talep ettiler. Bu konuyu derinlemesine araştırdıktan sonra Fenerbahçe'nin bu sözleşme muhabbetine dair Türkiye Futbol Federasyonu'nun veremediği cezayı, UEFA'nın verme ihtimali yüksek" diye konuştu.