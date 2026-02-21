Yeni Şafak
Fenerbahçe için çifte ceza iddiası: UEFA inceliyor

Fenerbahçe için çifte ceza iddiası: UEFA inceliyor

09:1521/02/2026, Cumartesi
G: 21/02/2026, Cumartesi
Fenerbahçe’nin, UEFA tarafından finansal limit ihlali ve Kerem Aktürkoğlu transferine ilişkin iki ayrı yaptırım riskiyle karşı karşıya olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe’nin UEFA’dan iki ayrı yaptırım tehlikesiyle karşı karşıya olduğu iddia edildi.

YouTube’daki bir programda konuşan gazeteci Yakup Çınar, kulübün transfer harcama limitlerini aştığını ve bu nedenle UEFA'nın inceleme başlattığını söyledi.

Çınar açıklamasında, kulüplerin limitleri yüzde 70’e kadar aşabildiğini ancak Fenerbahçe’nin bu oranı yüzde 85’e çıkardığını iddia ederek, "Bu nedenle kısa süre içinde UEFA’dan 8 ile 10 milyon euro arasında ceza gelmesi bekleniyor. Tekrarı halinde puan silmeye kadar gidebilir" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Yakup Çınar, Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesiyle ilgili UEFA'nın kıskacında olduğunu söyledi.


Çınar, "Fenerbahçe kulüp kaynaklarından doğrulattığım bir bilgi; şu anda Fenerbahçe'yi Kerem Aktürkoğlu sözleşme korkusu sarmış durumda. UEFA bu konuyu titizlikle araştırıyor. Fenerbahçe'den bazı materyaller de talep ettiler. Bu konuyu derinlemesine araştırdıktan sonra Fenerbahçe'nin bu sözleşme muhabbetine dair Türkiye Futbol Federasyonu'nun veremediği cezayı, UEFA'nın verme ihtimali yüksek" diye konuştu.

Fenerbahçe’nin eski yöneticilerinden Hakan Safi, oyuncunun Benfica’dan transfer edilmesinin ardından yaptığı açıklamada herhangi bir gizli anlaşma olmadığını savunmuştu. Safi, şirketiyle futbolcu arasında yapılan 4 yıllık anlaşmanın hem UEFA’ya hem de Türkiye Futbol Federasyonu’na sorularak hazırlandığını, imaj hakları ve ilgili ödemelerin şirket tarafından karşılanacağını belirtmişti.

