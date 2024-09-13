Fenerbahçe istedi: Başkan son gün çılgına döndü!

Fenerbahçe, transferin son gününde Cristian Medina için nabız yokladı. Arjantinli futbolcu, sarı-lacivertlilere gelmek için istekli olsa da Ocak ayını işaret eden Boca Juniors Başkanı Riquelme bu duruma tepki gösterdi.
Transferin kapanmasına kısa bir süre kala Fenerbahçe, Fred'in alternatifi olarak belirlediği Medina için nabız yokladı.
Sarı-lacivertliler, Boca Juniors forması giyen Medina'yı ikna etse de mutlu sona ulaşamadı.
Kulüp başkanı Riquelme, Arjantinli orta sahayı Ocak ayına kadar takımda tutmak istiyor.
Medina Fenerbahçe'ye yaz döneminde transfer olmak istemesinden rahatsız olan Riquelme, dikkat çeken ifadeler kullandı.
“Bir oyuncumuza Avrupa’dan teklif geliyorsa kulübümüz cevap verir. Şimdi moda olmuş, oyuncu teklife cevap verip nerede oynayacağına karar vermeye çalışıyor."
"Bir oyuncunun bir kulüple sözleşmesi varsa o sözleşmeye saygı duyulmalı.”
Arjantin basınında yer alan haberlere göre; "Medina, Ocak ayında Fenerbahçe'ye 12 milyon euro karşılığında transfer olacak."