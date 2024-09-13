Fenerbahçe istedi: Başkan son gün çılgına döndü!

Fenerbahçe, transferin son gününde Cristian Medina için nabız yokladı. Arjantinli futbolcu, sarı-lacivertlilere gelmek için istekli olsa da Ocak ayını işaret eden Boca Juniors Başkanı Riquelme bu duruma tepki gösterdi.

1 / 6 Transferin kapanmasına kısa bir süre kala Fenerbahçe, Fred'in alternatifi olarak belirlediği Medina için nabız yokladı.



2 / 6 Sarı-lacivertliler, Boca Juniors forması giyen Medina'yı ikna etse de mutlu sona ulaşamadı.



3 / 6 Kulüp başkanı Riquelme, Arjantinli orta sahayı Ocak ayına kadar takımda tutmak istiyor.



4 / 6 Medina Fenerbahçe'ye yaz döneminde transfer olmak istemesinden rahatsız olan Riquelme, dikkat çeken ifadeler kullandı.



5 / 6 “Bir oyuncumuza Avrupa’dan teklif geliyorsa kulübümüz cevap verir. Şimdi moda olmuş, oyuncu teklife cevap verip nerede oynayacağına karar vermeye çalışıyor."