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Spor

Fenerbahçe istedi: Başkan son gün çılgına döndü!

22:53 - 13/09/2024 Cuma
Güncelleme: 22:55 - 13/09/2024 Cuma
Yeni Şafak

Fenerbahçe, transferin son gününde Cristian Medina için nabız yokladı. Arjantinli futbolcu, sarı-lacivertlilere gelmek için istekli olsa da Ocak ayını işaret eden Boca Juniors Başkanı Riquelme bu duruma tepki gösterdi.

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Transferin kapanmasına kısa bir süre kala Fenerbahçe, Fred'in alternatifi olarak belirlediği Medina için nabız yokladı.


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Sarı-lacivertliler, Boca Juniors forması giyen Medina'yı ikna etse de mutlu sona ulaşamadı.


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Kulüp başkanı Riquelme, Arjantinli orta sahayı Ocak ayına kadar takımda tutmak istiyor.


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Medina Fenerbahçe'ye yaz döneminde transfer olmak istemesinden rahatsız olan Riquelme, dikkat çeken ifadeler kullandı.


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“Bir oyuncumuza Avrupa’dan teklif geliyorsa kulübümüz cevap verir. Şimdi moda olmuş, oyuncu teklife cevap verip nerede oynayacağına karar vermeye çalışıyor."

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"Bir oyuncunun bir kulüple sözleşmesi varsa o sözleşmeye saygı duyulmalı.”


Arjantin basınında yer alan haberlere göre; "Medina, Ocak ayında Fenerbahçe'ye 12 milyon euro karşılığında transfer olacak."

#Fenerbahçe
#Cristian Medina
#Transfer
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