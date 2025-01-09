Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk haftasında Kasımpaşa evinde Fenerbahçe’yi konuk edecek. Bu akşam saat 20.30’da başlayacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Maç ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesinde 3 eksik bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Dominik Livakovic ve İsmail Yüksek, bu akşamki maçta forma giyemeyecek. Peki, Fenerbahçe’de Kasımpaşa maçında ilk 11’de kimler var? İşte Kasımpaşa - Fenerbahçe maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…

1 /9 Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak.



2 /9 Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Kadir Sağlam'ın yöneteceği müsabakada Anıl Usta ve Murat Ergin Gözütok yardımcı hakem olarak görev yapacak.

3 /9 Hem Kasımpaşa hem de Fenerbahçe, kupa müsabakaları öncesinde Türkiye Futbol Federasyonuna kupada yer almayacaklarına dair başvuru yapmış, yapılan görüşmelerin ardından Kasımpaşa ve Fenerbahçe maçlara çıkacağını belirtmişti.



4 /9 FENERBAHÇE’DE KİMLER EKSİK?

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesinde 3 eksik bulunuyor.



5 /9 Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Dominik Livakovic ve İsmail Yüksek, yarınki maçta forma giyemeyecek.



6 /9 Bu isimlerin yanı sıra takımla antrenmanlara başlayan Oğuz Aydın ile sakatlığı sebebiyle Atakaş Hatayspor karşısında kadroya alınmayan Allan Saint-Maximin'in oynayıp oynamayacağına teknik ekip karar verecek.



7 /9 İki ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugüne dek bir kez karşılaştı.



8 /9 2020-2021 sezonunda son 16 turunda eşleşen iki ekibin mücadelesinden Fenerbahçe 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

