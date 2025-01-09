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Kasımpaşa - Fenerbahçe maç kadrosu ve muhtemel 11’ler || Fenerbahçe’de Kasımpaşa maçında ilk 11’de kimler var, kaç eksik var? Ziraat Türkiye Kupası B Grubu

Kasımpaşa - Fenerbahçe maç kadrosu ve muhtemel 11’ler || Fenerbahçe’de Kasımpaşa maçında ilk 11’de kimler var, kaç eksik var? Ziraat Türkiye Kupası B Grubu

14:259/01/2025, Perşembe
G: 9/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk haftasında Kasımpaşa evinde Fenerbahçe’yi konuk edecek. Bu akşam saat 20.30’da başlayacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Maç ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesinde 3 eksik bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Dominik Livakovic ve İsmail Yüksek, bu akşamki maçta forma giyemeyecek. Peki, Fenerbahçe’de Kasımpaşa maçında ilk 11’de kimler var? İşte Kasımpaşa - Fenerbahçe maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak.


Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Kadir Sağlam'ın yöneteceği müsabakada Anıl Usta ve Murat Ergin Gözütok yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Hem Kasımpaşa hem de Fenerbahçe, kupa müsabakaları öncesinde Türkiye Futbol Federasyonuna kupada yer almayacaklarına dair başvuru yapmış, yapılan görüşmelerin ardından Kasımpaşa ve Fenerbahçe maçlara çıkacağını belirtmişti.


FENERBAHÇE’DE KİMLER EKSİK?


Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesinde 3 eksik bulunuyor.


Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Dominik Livakovic ve İsmail Yüksek, yarınki maçta forma giyemeyecek.


Bu isimlerin yanı sıra takımla antrenmanlara başlayan Oğuz Aydın ile sakatlığı sebebiyle Atakaş Hatayspor karşısında kadroya alınmayan Allan Saint-Maximin'in oynayıp oynamayacağına teknik ekip karar verecek.


İki ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugüne dek bir kez karşılaştı.


2020-2021 sezonunda son 16 turunda eşleşen iki ekibin mücadelesinden Fenerbahçe 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.


KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

İŞTE MUHTEMEL 11


Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Çağlar, Yusuf, Levent, Mert Hakan, Szymanski, Bartuğ, İrfan, Cengiz, Cenk


#Kasımpaşa
#Fenerbahçe
#Ziraat Türkiye Kupası

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