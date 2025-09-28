Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'dan sert sözler: 'Omurgasız insanlar'

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, seçim sürecinden kulüpteki durumlara kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. Saran ayrıca, 'Güç neredeyse oraya giden, omurgasız insanlar. Bir de çıkıp 'maaş ödeyemez' dediler. Tüm bu laflar oyunculara zarar verdi' ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, gündeme yönelik açıklamalarda bulundu.
Sabah'a konuşan Saran, şu ifadeleri kullandı:
"Dış etkenler elbette var ama en büyük sıkıntımız içimizdeki sorunlar. Bu yüzden birlik ve beraberliği bir türlü tam anlamıyla sağlayamadık. İletişimde sorunlarımız var, futbol aklımızda sorun var, karar mekanizmamızda sorun var. Bunlar düzeldiğinde şampiyonluk kendiliğinden gelecektir. Üstelik sadece medyadaki bazı kişiler değil, geçmişte bu camiada önemli görevler üstlenmiş ama bugün duruma göre pozisyon alan kişiler de Fenerbahçe'ye büyük zarar veriyor. Bu durum dış etkenlerden bile tehlikeli."
"Muhalefette de olsa kulübün başarısını istemek zorundadır. Gerçek Fenerbahçelilik budur. 'Fenerbahçe kötü olsun da biz pozisyon alalım' anlayışıyla bu camia bir yere gidemez. Taraftarımızın da bu tür kişilere prim vermemesi gerekir. Seçimde söz verdiğim gibi tüzük değişikliğiyle, şampiyon olamayan başkanın görev süresini 3 yılla sınırlayacağız. Bizim için aslında süre 3 yıl değil, 1.5 yıl. Eğer şampiyon olamazsak bir daha aday olmayacağım. Bu değişiklikle Fenerbahçe bir daha 27 yıl boyunca iki kişi arasında gidip gelmeyecek. Geçmişe takılıp kalmayacağız."
"Birlik, beraberlik, kardeşlik ve sevgi olmadan şampiyonluk imkânsız. Bizim camiamızın da uzun yıllardır birlik ve beraberlik sıkıntısı var. Fenerbahçe tarihinde az görülmüş bir seçim kampanyası yürüttük. Bizim tarafımızdan hiç sataşma olmadı. Bunu da bilerek yaptık. Çünkü seçimi kazanmaktan ziyade, birlik ve beraberliğe zarar gelmesin istedik. Başkanlık sürem boyunca da buna zarar gelmesin diye özenli davranacağım. Eski başkanlarımız Aziz Yıldırım ve Ali Koç için stadımızın şeref tribününde iki koltuk her zaman onlar için ayrılmış olacak. Onları ağırlamaktan büyük onur duyacağız."
"Seçim sürecinde benimle ilgili birçok asılsız iddia gündeme getirilmeye çalışıldı. Bu iddiaları gündeme getirmeye çalışanlar da camiamızın içinden gelen insanlar. Benim için önce 'aday olamaz' dediler, sonra 'çekilecek' dediler, sonra 'seçilmez' dediler, sonra 'mazbatayı alamayacak' dediler. Şimdi de 'kayyum gelecek' diyorlar. Ama bu da gerçek dışı. 'Kayyum gelecek' laflarını da camiamızdan bazı isimler bilerek çıkardı. En üzücüsü ne biliyor musunuz? Tüm bunları yapanlar da güya Fenerbahçeliler."
"Güç neredeyse oraya giden, omurgasız insanlar. Bir de çıkıp 'maaş ödeyemez' dediler. Bu tipler en çok takıma zarar veriyor. Bunlar sadece kendi çıkarları için bunu yapıyorlar. Bana yakın olmadıkları için bunu yapıyorlar, zaten böyleleri bana yakın olamazlar. Tüm bu laflar oyunculara zarar verdi. Futbolculara 'çekilmedik, kayyum gelmedi, maaş ödeyebildik bakın' dedim. Futbolcuların ne kadar etkilendiklerini görünce, bu lafları çıkaran omurgasızlara çok kızıyorum. Camiamızdan böyle omurgasızları uzaklaştırmak için elimden geleni yapacağım."
"Bütün başkanlar arayıp, beni tebrik etti. Ama ilk arayıp tebrik eden Dursun Özbek oldu. Dursun Bey ile çok yapıcı bir konuşma yaptık. Ben spordan gelen bir insanım, milli bir sporcu babasıyım aynı zamanda. Sporun ve sporcunun ruhundan anlarım, kavga etmek için kavga etmem. Kavga ediyormuş gibi de görünmem istemem. Fenerbahçemizin haklarını tabi ki sonuna kadar koruyacağım ama bu yolda popülist adımlar atmayacağım."
"Her kademedeki Fenerbahçelileri harekete geçireceğiz. Kulübümüzün haklarını, ben, sen, o demeden, birlikte koruyacağız. Bu mücadele sadece başkanın değil, tüm F.Bahçe ailesinin sorumluluğudur. Biz barış istiyoruz, çünkü huzurun olduğu yerde başarı gelir. Ama herkes şunu bilsin ki barış istiyorsan savaşa da hazır olman gerekiyor. Hakkımızı savunurken geri adım atmayacağız."
"Takımın bu süreçten etkilendiği açık. Seçim atmosferi ve bazı söylentiler oyuncuların moralini bozmuş olabilir. 'Maaşları veremezler' söylentisi mesela, futbolcuları çok olumsuz etkiledi. Böylesi dönemlerde bu tür etkilenmeler gayet normaldir. Ama mesele sadece seçim süreci değil; geçmişten bugüne gelen sorunların birikimi de var. Samandıra'da oyuncularla buluştum ve bu sorunları geride bırakmak için özel konuşmalar yaptık. Önce Samandıra'da, ardından kulübümüzde ve sonra da camiamızla birlikte kenetlenerek bu sorunları aşacağız. O güç bu büyük camiada fazlasıyla var. Biz de bu sürece hazırız."
"Biz hep şunu söyledik: F.Bahçe'nin gelir yaratma sorunu yok, gider sorunu var. Harcamalarda dengesizlik var. Doğru, kulübün geleceğine yatırım olan, değer üreten harcamalar var; ama bir de karşılığını vermeyen verimsiz harcamalar var. Bizim amacımız bu verimsiz harcamaları ortadan kaldırmak."