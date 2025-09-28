Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'dan sert sözler: 'Omurgasız insanlar'

"Birlik, beraberlik, kardeşlik ve sevgi olmadan şampiyonluk imkânsız. Bizim camiamızın da uzun yıllardır birlik ve beraberlik sıkıntısı var. Fenerbahçe tarihinde az görülmüş bir seçim kampanyası yürüttük. Bizim tarafımızdan hiç sataşma olmadı. Bunu da bilerek yaptık. Çünkü seçimi kazanmaktan ziyade, birlik ve beraberliğe zarar gelmesin istedik. Başkanlık sürem boyunca da buna zarar gelmesin diye özenli davranacağım. Eski başkanlarımız Aziz Yıldırım ve Ali Koç için stadımızın şeref tribününde iki koltuk her zaman onlar için ayrılmış olacak. Onları ağırlamaktan büyük onur duyacağız."