Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe taraftarının sabrı taştı: Geceye damga vuran sloganlar!

Fenerbahçe taraftarının sabrı taştı: Geceye damga vuran sloganlar!

20:066/04/2025, Pazar
G: 6/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. hafta maçında Trabzonspor'u konuk ediyor. Sarı Lacivertliler mücadelenin ilk yarısını 1-0 geride kapattı. Fenerbahçeli taraftarlar yenilen golün ardından oyuncularına tepki gösterdi.

Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ilk yarısı deplasman ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Draguş'un attığı golden sonra 1-0 yenik duruma düşen Fenerbahçe'de taraftarlar futbolculara tepki göstermeye başladı. Sarı Lacivertli tribünlerden "Sabrımız taşıyor adam gibi oynayın" sloganları yükseldi.

Fenerbahçeli taraftarlar, tepkilerini takımlar soyunma odasına giderken de devam ettirdi.

Fenerbahçe, Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde bulunuyor. Sarı Lacivertliler, bu karşılaşmayı kazanması halinde fark 3'e düşecek. Galatasaray'ın BAY geçtiği haftada Fenerbahçe için kritik önem taşıyan karşılaşmada ilk yarıda yenik düşen sarı lacivertlilerde teknik heyete de eleştiriler yapıldı.

Trabzonspor, Draguş'un attığı golle Fenerbahçe maçının ilk yarısını 1-0 önde kapattı.

Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar ilk yarının son bölümünde ve devre arasında 'Ali Koç istifa, yönetim istifa' sloganları atmaya devam etti.

#Fenerbahçe
#Trabzonspor
#Süper Lig

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Meteoroloji'den Denizli için uyarı: Denizli'de kar yağacak mı? İşte son tahminler