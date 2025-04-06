Fenerbahçe taraftarının sabrı taştı: Geceye damga vuran sloganlar!

Fenerbahçe, Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde bulunuyor. Sarı Lacivertliler, bu karşılaşmayı kazanması halinde fark 3'e düşecek. Galatasaray'ın BAY geçtiği haftada Fenerbahçe için kritik önem taşıyan karşılaşmada ilk yarıda yenik düşen sarı lacivertlilerde teknik heyete de eleştiriler yapıldı.