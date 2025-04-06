Fenerbahçe taraftarının sabrı taştı: Geceye damga vuran sloganlar!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. hafta maçında Trabzonspor'u konuk ediyor. Sarı Lacivertliler mücadelenin ilk yarısını 1-0 geride kapattı. Fenerbahçeli taraftarlar yenilen golün ardından oyuncularına tepki gösterdi.
Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ilk yarısı deplasman ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.
Draguş'un attığı golden sonra 1-0 yenik duruma düşen Fenerbahçe'de taraftarlar futbolculara tepki göstermeye başladı. Sarı Lacivertli tribünlerden "Sabrımız taşıyor adam gibi oynayın" sloganları yükseldi.
Fenerbahçeli taraftarlar, tepkilerini takımlar soyunma odasına giderken de devam ettirdi.
Fenerbahçe, Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde bulunuyor. Sarı Lacivertliler, bu karşılaşmayı kazanması halinde fark 3'e düşecek. Galatasaray'ın BAY geçtiği haftada Fenerbahçe için kritik önem taşıyan karşılaşmada ilk yarıda yenik düşen sarı lacivertlilerde teknik heyete de eleştiriler yapıldı.
Trabzonspor, Draguş'un attığı golle Fenerbahçe maçının ilk yarısını 1-0 önde kapattı.
Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar ilk yarının son bölümünde ve devre arasında 'Ali Koç istifa, yönetim istifa' sloganları atmaya devam etti.