Fenerbahçe transferi resmen açıkladı: İmzalar atıldı

17:0530/01/2026, Cuma
AA
Fenerbahçeli futbolcu Emir Ortakaya, Çaykur Rizespor'a transfer oldu. Sarı lacivertli kulüp, Eyüpspor'da oynayan genç oyuncunun sözleşmesinin feshedildiğini ve Rizespor'a kalıcı transferi konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, futbolcularından Emir Ortakaya'nın Trendyol Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'a transfer olduğunu duyurdu.

Emir Ortakaya, bu sezon Eyüpspor formasıyla 9 Süper Lig ve 1 Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasına çıktı.

#fenerbahçe
#emir ortakaya
#çaykur rizespor
