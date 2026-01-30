Fenerbahçe transferi resmen açıkladı: İmzalar atıldı

Fenerbahçeli futbolcu Emir Ortakaya, Çaykur Rizespor'a transfer oldu. Sarı lacivertli kulüp, Eyüpspor'da oynayan genç oyuncunun sözleşmesinin feshedildiğini ve Rizespor'a kalıcı transferi konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı.
Emir Ortakaya, bu sezon Eyüpspor formasıyla 9 Süper Lig ve 1 Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasına çıktı.