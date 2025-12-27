Yeni Şafak
Fenerbahçe'de aylar süren ambargo sona eriyor: İngiliz ekibinden İrfan Can Kahveci için dev teklif!

27/12/2025, Cumartesi
İngiltere Championship’te Premier Lig’e yükselme mücadelesi veren Hull City, Fenerbahçe’de gözden çıkarılan İrfan Can Kahveci için resmi temaslara başladı.

İngiltere Championship'te 22 maç sonunda 4. sırada yer alan Hull City, an itibarıyla Premier Lig için play-off potasının içinde yer alıyor.


Premier Lig'e yükselme mücadelesi veren Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibinin, kadrosunu Fenerbahçe'den bir isimle güçlendirebileceği iddia edildi.


Sözcü'de yer alan habere göre, Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci'ye talip oldu. Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği ve sarı-lacivertlilerin bu transferden 10 milyon euro bonservis beklediği ifade edildi.

İrfan Can Kahveci bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 maça çıktı. 30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremedi.


Sarı-lacivertlilerle 2028'e kadar sözleşmesi bulunan İrfan Can Kahveci'nin güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro.


