Fenerbahçe'de aylar süren ambargo sona eriyor: İngiliz ekibinden İrfan Can Kahveci için dev teklif!

Sözcü'de yer alan habere göre, Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci'ye talip oldu. Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği ve sarı-lacivertlilerin bu transferden 10 milyon euro bonservis beklediği ifade edildi.