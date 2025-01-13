Fenerbahçe'de Jose Mourinho 10 oyuncunun biletini kesti: Taraftarların sevdiği isimle yollar ayrılıyor

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken, sıcak gelişmeler de yaşanıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda toplamda 10 futbolcuyla yolların ayrılma ihtimali bulunuyor. İşte Fenerbahçe'de gönderilmesi beklenen oyuncular ve gönderilme nedenleri...
Fenerbahçe'de gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular da büyük önem taşıyor.
Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin öncelikli olarak Talisca transferini bitirmek istediği biliniyor.
Daha sonra sarı lacivertli takım 1 sağ stoper, 1 sol stoper ve 1 de sol beki kadrosuna katacak.
Birçok isimle masaya oturan Fenerbahçe, devre arasında kadrosunu güçlendirmek istiyor.
Teknik direktör Jose Mourinho, kadrodan gönderilmesi gereken oyuncular hakkında da yönetime bir rapor sundu.
Bu rapor doğrultusunda sarı lacivertli takımda birçok oyuncuyla yolların ayrılması bekleniyor.
Bu oyunculardan bazıları bonservisiyle, bazıları da kiralık olarak gidecek.
Ayrıca sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan oyuncuların da sözleşmeleri dondurulacak.
Böylece Fenerbahçe yabancı oyuncu sayısını düşürerek, sınırlamadan dolayı yeni yabancılar da kadrosuna katabilecek.
İşte Fenerbahçe'de yolların ayrılması beklenen oyuncular.
Samet Akaydin
Performansı nedeniyle taraftarların tepkisini çeken Samet Akaydin, yönetime ayrılmak istediğini bildirdi. Sarı lacivertli takım, Samet'in bonservisiyle ayrılması için menajerine onay verdi.
Levent Mercan
Mourinho'nun gözüne giremeyen ve eksik oyuncular olduğunda süre alabilen Levent'in kiralık olarak takımdan ayrılması bekleniyor.
Serdar Aziz
Sezon başında Jose Mourinho tarafından istenmeyen ve takımdan ayrılması beklenen Serdar Aziz, kendisine kulüp bulamadığı için ayrılığı resmileşmemişti. Serdar'ın da devre arasında kesin olarak Fenerbahçe'den ayrılması bekleniyor.
Jayden Oosterwolde
Yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatan Jayden Oosterwolde'nin sözleşmesi dondurulacak.
Osayi Samuel
Fenerbahçe ile henüz sözleşme uzatmayan Osayi Samuel'in, devre arasında sarı lacivertli takımdan ayrılması bekleniyor. Eğer oyuncunun ayrılığı sezon sonuna kalırsa, sarı lacivertliler bonservis ücreti kazanamayacak. O yüzden Fenerbahçe, devre arasında Osayi'yi gönderip yerine bir sağ bek almanın da planlarını yapıyor.
Lincoln
Brezilya'daki kiralık dönemi sona eren Lincoln, sarı lacivertli takıma geri döndü. Lincoln'ün yeniden kiralanması için Fenerbahçe görüşmeler yapıyor.
Rodrigo Becao
Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Becao'nun sözleşmesi dondurulacak.
Allan Saint-Maximin
İstenilen performansı sergileyemeyen Allan Saint-Maximin için Fenerbahçe, kiralık sözleşmesinin feshi için görüşmeler yapıyor.
Cenk Tosun
Fenerbahçe'de 3. forvet olarak görev yapan Cenk Tosun, istediği süreyi bulamadı. Bir de Talisca transferiyle birlikte Cenk'in forma süresi biraz daha düşecek. Milli oyuncu, kendisine gelen transfer tekliflerini değerlendirmeye aldı.
Cengiz Ünder
Jose Mourinho'nun gözüne giremeyen Cengiz Ünder için de Fenerbahçe görüşmeler yapıyor. Yüksek maaşı nedeniyle kendisine kulüp bulamayan Cengiz için, Suudi Arabistan kulüpleri devrede.