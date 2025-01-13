Fenerbahçe'de Jose Mourinho 10 oyuncunun biletini kesti: Taraftarların sevdiği isimle yollar ayrılıyor

Osayi Samuel

Fenerbahçe ile henüz sözleşme uzatmayan Osayi Samuel'in, devre arasında sarı lacivertli takımdan ayrılması bekleniyor. Eğer oyuncunun ayrılığı sezon sonuna kalırsa, sarı lacivertliler bonservis ücreti kazanamayacak. O yüzden Fenerbahçe, devre arasında Osayi'yi gönderip yerine bir sağ bek almanın da planlarını yapıyor.