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Spor

Fenerbahçe'de kriz: Yıllık 2.5 milyon euro istedi

10:01 - 12/07/2024 Cuma
Güncelleme: 10:06 - 12/07/2024 Cuma
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Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de, iç transfer çalışmaları da devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin kontrat yenilemek istediği yıldız ismin talebi, yönetimi zora soktu.

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Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe'de transfer sıcak transfer gelişmeleri yaşamaya devam ediyor.










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Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda hareket eden yönetim önemli takviyelerle şampiyonluk hasretini sonlandırmak istiyor.








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Fenerbahçe'de takıma katılacak isimler merak edilirken diğer yandan iç transfer görüşmeleri sürüyor.







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Sarı-lacivertlilerin başarılı sağ beki Osayi Samuel ile sözleşme uzatma görüşmelerinden henüz sonuç alınamadı.






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Sezon sonunda bitecek olan kontratını Fenerbahçe yönetimi uzatmak isterken oyuncu da sözleşmesine ciddi bir zam istiyor.







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Sabah'ta yer alan habere göre; yıllık 1.8 milyon euro alan Nijeryalı futbolcunun talebi 2.5 milyon euro oldu.



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Yönetim cephesi, bu isteği yüksek bulurken görüşmeler ileri bir tarihe ertelendi.

26 yaşındaki futbolcu ile anlaşma sağlanamazsa sezon sonunda bedelsiz olarak ayrılma hakkını da kazanmış olacak.






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Oyuncuyu bedavaya kaybetmek istemeyen yönetim ise sezon sonunu beklemeden bu dönem gelecek teklifleri değerlendirmeye alıp Osayi'yi satacak.

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Nijeryalı sağ bek oyuncusu geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 38 maça çıkarken 4 gol 1 asistlik performans sergiledi.

#Fenerbahçe
#Bright Osayi-Samuel
#Transfer
21 dakika önce
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