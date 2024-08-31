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Spor

Fenerbahçe'de sakatlık: Milli takım kadrosundan çıkarıldı

18:03 - 31/08/2024 Cumartesi
Güncelleme: 18:03 - 31/08/2024 Cumartesi
Yeni Şafak

Fenerbahçe-Alanyaspor maçının 80. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Ganalı stoper Aleksander Djiku'dan kötü haber geldi. Başarılı savunma oyuncusu milli takım kadrosundan çıkartıldı. Peki Aleksander Djiku'nun son durumu ne, kaç hafta sahalardan uzak kalacak? İşte detaylar...

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 4. hafta karşılaşmasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti.

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Galibiyeti getiren golleri Edin Dzeko ve Dusan Tadic (2) kaydetti.

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Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 10'a yükselterek maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü.

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Karşılaşmanın 61. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Alexander Djiku'nun yerine Becao dahil olmuştu.

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Ganalı stoperden sarı-lacivertlilere kötü haber geldi. Başarılı oyuncu sakatlığı sebebiyle Gana Milli Takım kampından çıkarıldı.

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DJİKU'DA SON DURUM NE, SAKAT MI?


Üst adelesinden sakatlanan Aleksander Djiku, 7-10 gün sahalardan uzak kalacak.

#Fenerbahçe
#Aleksander Djiku
#Sakatlık
1 saat önce
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