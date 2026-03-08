Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe’de Samsunspor maçı öncesi flaş gelişme: Asensio oynayacak mı?

Fenerbahçe’de Samsunspor maçı öncesi flaş gelişme: Asensio oynayacak mı?

12:098/03/2026, Pazar
G: 8/03/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe’de Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında oynanacak kritik Samsunspor maçı öncesi Asensio bilmecesi sürüyor. Tedesco’nun, oyuncusunu tam hazır olmadan riske atmak istemezken, maçın gidişatına göre hamle oyuncusu olarak kullanabileceği öğrenildi. İşte detaylar.

Fenerbahçe'de Marco Asensio'nun durumu taraftarların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Kupadaki Gaziantep FK maçı kafilesinde tedbir amacıyla yer almayan yıldız futbolcu, geçtiğimiz günkü idmanı yarıda bırakmıştı.


Dün yapılan son idmanda ise takımla çalışan Asensio'nun Samsunspor maçında forma giyip giyemeyeceği merak konusuydu. Tedesco, İspanyol yıldızla ilgili kararını verdi.


ASENSIO'NUN YEDEK SOYUNMASI BEKLENİYOR

 

Buna göre Tedesco'nun Asensio'yu Samsunspor maçında yedek soyundurup oyuncuya ilerleyen dakikalarda forma şansı vermesi bekleniyor.


TEDESCO'NUN 11'İ

 

Tedesco'nun Samsunspor maçında sahaya Ederson, Mert Müldür, Yiğit Efe, Oosterwolde, Levent Mercan, Guendouzi, Kante, İsmail Yüksek, Nene, Kerem Aktürk oğlu ve Sidiki Cherif ilk 11'iyle çıkması bekleniyor.


#Fenerbahçe
#Samsunspor
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün hangi maçlar, kimin maçı var? 8 Mart Pazar bugün oynanacak maçlar