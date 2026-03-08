Fenerbahçe’de Samsunspor maçı öncesi flaş gelişme: Asensio oynayacak mı?

Fenerbahçe’de Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında oynanacak kritik Samsunspor maçı öncesi Asensio bilmecesi sürüyor. Tedesco’nun, oyuncusunu tam hazır olmadan riske atmak istemezken, maçın gidişatına göre hamle oyuncusu olarak kullanabileceği öğrenildi. İşte detaylar.
Fenerbahçe'de Marco Asensio'nun durumu taraftarların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Kupadaki Gaziantep FK maçı kafilesinde tedbir amacıyla yer almayan yıldız futbolcu, geçtiğimiz günkü idmanı yarıda bırakmıştı.
Dün yapılan son idmanda ise takımla çalışan Asensio'nun Samsunspor maçında forma giyip giyemeyeceği merak konusuydu. Tedesco, İspanyol yıldızla ilgili kararını verdi.
ASENSIO'NUN YEDEK SOYUNMASI BEKLENİYOR
Buna göre Tedesco'nun Asensio'yu Samsunspor maçında yedek soyundurup oyuncuya ilerleyen dakikalarda forma şansı vermesi bekleniyor.
TEDESCO'NUN 11'İ
Tedesco'nun Samsunspor maçında sahaya Ederson, Mert Müldür, Yiğit Efe, Oosterwolde, Levent Mercan, Guendouzi, Kante, İsmail Yüksek, Nene, Kerem Aktürk oğlu ve Sidiki Cherif ilk 11'iyle çıkması bekleniyor.