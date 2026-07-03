Fenerbahçe’de yıldız futbolcunun maaş krizi gündemde: Kabul etmezse yollar ayrılacak!

Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren ve kadro mühendisliğinde radikal adımlar atan Fenerbahçe'de, takım içi dengeleri tamamen değiştirecek dev bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Sarı-lacivertli yönetimin, takımın en yüksek maliyetli ismi olan dünyaca ünlü Fransız orta saha N'Golo Kante ile yolları ayırma noktasına geldiği belirtildi.
Takımdaki maaş dengesini sağlamak isteyen Fenerbahçe yönetiminin, deneyimli orta sahanın maaşında indirime gitmesi gerektiği kararını aldığı iddia edildi.
Bu doğrultuda sarı-lacivertliler, Dünya Kupası dönüşü N'Golo Kante ile görüşme gerçekleştirecek.
Sabah'ta yer alan haberde yıllık 11 milyon euro kazanan Kante'nin maaşının Fenerbahçe yönetimi tarafından yüksek bulunduğu belirtildi.
İndirime gitmesi talep edilecek olan Kante, bunu reddederse Fenerbahçe macerası sona erebilir. Yönetimin Kante'den red gelmesi durumunda yıldız futbolcuyla yolları ayırmayı gündemine alacağı ifade edildi.
Fenerbahçe ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan N'Golo Kante, sarı-lacivertli formayla 18 maça çıktı. 35 yaşındaki deneyimli orta saha bu karşılaşmalarda 2 gollük skor katkısı verdi.