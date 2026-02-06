Fenerbahçeli futbolcunun görüntüsü gündem oldu: Galibiyet sevincine katılmadı

Fenerbahçe’nin Erzurumspor FK'yı mağlup ettiği maçın ardından sarı-lacivertli futbolcunun takımla birlikte galibiyet sevincine katılmaması dikkati çekti. Teknik direktör Tedesco, maçın ardından oyuncuyla ilgili açıklamada bulundu.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında sahasında Erzurumspor FK’yı 3-1 mağlup ederek gruptaki yoluna galibiyetle devam etti. Mücadele sonrası yaşanan bir görüntü ise karşılaşmanın önüne geçti.
Son düdüğün ardından sarı-lacivertli futbolcular galibiyeti kale arkası tribününde bulunan taraftarlarla kutlarken, Brezilyalı orta saha Fred’in orta sahada tek başına durması dikkati çekti. Bu görüntü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Orta sahaya yapılan transferlerin ardından Fred’in takımdan ayrılacağı yönündeki iddialar bir süredir konuşuluyordu. Bu söylentilerin oyuncu üzerindeki etkisi teknik direktör Domenico Tedesco’ya soruldu.
Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Tedesco, Fred’le hem maçtan önce hem de sonra konuştuğunu belirterek, “Bu süreç Fred’i çok etkiledi. Bugün oynayacağını söylediğimde çok mutlu oldu. Oyuncu için zor bir durum” ifadelerini kullandı.
Brezilyalı futbolcunun Fenerbahçe’deki bağlarına da vurgu yapan Tedesco, “Fred hem takım arkadaşları hem de kulüp çalışanları tarafından çok seviliyor. Kendisi de Fenerbahçe’yi ve İstanbul’u çok seviyor. Çocukları burada okula gidiyor, buranın geleneklerine alıştılar. Tamamen buraya odaklanmış durumdalar” dedi.
Fred’in profesyonelliğine dikkat çeken İtalyan teknik adam, “Çok fazla oynamadığı bir dönem oldu ama asla pes etmedi. Takım arkadaşlarını motive etti, antrenmanlarda inanılmaz çalıştı. Yaşananlar onu çok etkiledi ve bu durum adil değil” diye konuştu.