Fenerbahçeli taraftarlar kötü gidişata isyan etti: 'Ali Koç gelecek hesap verecek'

UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında İspanyol ekibi Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup olan Fenerbahçe, Avrupa kupalarında sahasındaki ilk yenilgisini yaşadı. Bu mücadele esnasında sarı lacivertli taraftarlar, yönetime isyan etti.

1 /6 Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 6’ncı haftasında sahasında konuk ettiği Athletic Bilbao’ya 2-0 mağlup oldu.

2 /6 Fenerbahçeli taraftarlar, karşılaşmada kulüp başkanı Ali Koç'u istifaya davet etti.

3 /6 Mert Müldür'ün kırmızı kart gördüğü pozisyonun ardından tribünlerden tepkiler yükseldi.

4 /6 Sarı-lacivertli taraftarlar, "Ali Koç istifa" tezahüratları yaparak, başkanı istifaya çağırdı.

5 /6 Taraftarlar, ardından eski başkan Aziz Yıldırım lehine tezahüratlarda bulundu.