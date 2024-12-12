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Fenerbahçeli taraftarlar kötü gidişata isyan etti: 'Ali Koç gelecek hesap verecek'

Fenerbahçeli taraftarlar kötü gidişata isyan etti: 'Ali Koç gelecek hesap verecek'

Haber Merkezi
09:5812/12/2024, Perşembe
G: 12/12/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında İspanyol ekibi Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup olan Fenerbahçe, Avrupa kupalarında sahasındaki ilk yenilgisini yaşadı. Bu mücadele esnasında sarı lacivertli taraftarlar, yönetime isyan etti.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 6’ncı haftasında sahasında konuk ettiği Athletic Bilbao’ya 2-0 mağlup oldu.

Fenerbahçeli taraftarlar, karşılaşmada kulüp başkanı Ali Koç'u istifaya davet etti.

Mert Müldür'ün kırmızı kart gördüğü pozisyonun ardından tribünlerden tepkiler yükseldi.

Sarı-lacivertli taraftarlar, "Ali Koç istifa" tezahüratları yaparak, başkanı istifaya çağırdı.

 Taraftarlar, ardından eski başkan Aziz Yıldırım lehine tezahüratlarda bulundu.

Taraftarlar, bitiş düdüğünden sonra da istifa tezahüratlarını sürdürürken, 'Ali Koç gelecek hesap verecek' söylemlerinde bulundu

#Fenerbahçe
#Ali Koç
#Aziz Yıldırım

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