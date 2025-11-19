Fenerbahçeli yıldıza milli maçın ardından Milan kancası: İtalya'ya sıcak bakıyor!

Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde oturan ancak tecrübesiyle dikkat çeken yıldız futbolcu için İtalya'dan flaş bir transfer iddiası geldi. AC Milan, stoper rotasyonuna tecrübeli bir isim katmak isterken rotasını sarı-lacivertlilere çevirdi.
Fenerbahçe'nin milli stoperi Çağlar Söyüncü için İtalya'dan flaş bir hamle geldi: AC Milan, savunma hattını tecrübeli bir isimle güçlendirmek adına sarı-lacivertlilerin milli yıldızını radarına aldı.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki oyuncuyu 5. stoper rotasyonu için düşünen Milan, sportif direktör Igli Tare öncülüğünde Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.
Daha önce de defalarca Çağlar'ı transfer etmek isteyen ancak hedefine ulaşamayan Kırmızı-Siyahlılar, milli stoperin Almanya (Freiburg), İngiltere (Leicester City) ve İspanya (Atlético Madrid) liglerindeki deneyimini önemsiyor.
Milan'ın kadrosunda De Winter (23), Tomori (27), Pavlovic (23), Gabbia (26) ve Odogu (19) gibi genç isimler olmasına rağmen Teknik Direktör Massimo Allegri'nin, saha içi liderlik ve tecrübe için Çağlar gibi bir profile ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.
Piyasa değeri 7-8 milyon euro civarında olan Söyüncü, Fenerbahçe'ye 8,5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti; kulübün bu teklife nasıl yanıt vereceği merakla bekleniyor.
Yedek rolüne rağmen şikayet etmeyen Çağlar'ın, kariyeri açısından Serie A'ya sıcak baktığı ve kararı yönetime bıraktığı ifade ediliyor.
Bu gelişme ocak transfer döneminin en ilginç hikayelerinden biri haline gelebilir; Milan'ın sınırlı bütçesiyle kiralık + satın alma opsiyonu formülü masaya getirileceği konuşuluyor.