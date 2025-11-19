Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçeli yıldıza milli maçın ardından Milan kancası: İtalya'ya sıcak bakıyor!

Fenerbahçeli yıldıza milli maçın ardından Milan kancası: İtalya'ya sıcak bakıyor!

09:1919/11/2025, Çarşamba
G: 19/11/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde oturan ancak tecrübesiyle dikkat çeken yıldız futbolcu için İtalya'dan flaş bir transfer iddiası geldi. AC Milan, stoper rotasyonuna tecrübeli bir isim katmak isterken rotasını sarı-lacivertlilere çevirdi.

Fenerbahçe'nin milli stoperi Çağlar Söyüncü için İtalya'dan flaş bir hamle geldi: AC Milan, savunma hattını tecrübeli bir isimle güçlendirmek adına sarı-lacivertlilerin milli yıldızını radarına aldı.


Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki oyuncuyu 5. stoper rotasyonu için düşünen Milan, sportif direktör Igli Tare öncülüğünde Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.


Daha önce de defalarca Çağlar'ı transfer etmek isteyen ancak hedefine ulaşamayan Kırmızı-Siyahlılar, milli stoperin Almanya (Freiburg), İngiltere (Leicester City) ve İspanya (Atlético Madrid) liglerindeki deneyimini önemsiyor.


Milan'ın kadrosunda De Winter (23), Tomori (27), Pavlovic (23), Gabbia (26) ve Odogu (19) gibi genç isimler olmasına rağmen Teknik Direktör Massimo Allegri'nin, saha içi liderlik ve tecrübe için Çağlar gibi bir profile ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.


Piyasa değeri 7-8 milyon euro civarında olan Söyüncü, Fenerbahçe'ye 8,5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti; kulübün bu teklife nasıl yanıt vereceği merakla bekleniyor.

Yedek rolüne rağmen şikayet etmeyen Çağlar'ın, kariyeri açısından Serie A'ya sıcak baktığı ve kararı yönetime bıraktığı ifade ediliyor.


Bu gelişme ocak transfer döneminin en ilginç hikayelerinden biri haline gelebilir; Milan'ın sınırlı bütçesiyle kiralık + satın alma opsiyonu formülü masaya getirileceği konuşuluyor.




#Fenerbahçe
#Çağlar Söyüncü
#Milan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İŞKUR İŞ İLANLARI: Kamu ve özel sektöre en az lise mezunu binlerce personel alımı yapacak: İŞKUR güncel iş ilanı listesi yayımlandı