Fenerbahçelileri şaşırtan itiraf: ‘O transfer için teknik heyeti ben ikna ettim’

Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu için şaşırtıcı bir itiraf geldi. Tecrübeli teknik adam, transferde devreye girdiğini açıkladı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de, şaşırtıcı bir gerçek ortaya çıktı.
Sarı lacivertli takım sezon başında West Ham’dan Edson Alvarez’i satın alma opsiyonuyla kadrosuna katmıştı.
A Spor’da yer alan habere göre; Meksika A Milli Takımı Teknik Direktörü Javier Aguirre, Jose Mourinho'ya, Edson Alvarez'i Fenerbahçe'ye transfer etmesi için neler söylediğini açıkladı.
Aguirre şu ifadeleri kullandı:
“Mourinho beni telefonla aradı. 'Javier, bana Edson'u öneriyorlar. Sen onu milli takımda kullanıyor musun?' dedi. 'Evet' dedim. 'Hangi pozisyonda oynuyor?' diye sordu. 'Şurada oynuyor ve çok iyi' dedim.”
“Sonra Edson beni arayıp 'Teşekkür ederim, Mourinho seninle konuştuğunu söyledi' dedi. Onu transfer ettiler ama bir maç sonra teknik direktörü kovdular. İnanılmaz.”