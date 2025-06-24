Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı açıklayacağı tarih belli oldu: Plan ortaya çıktı

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Sarı lacivertli takımın, yıldız oyuncuyu açıklayacağı tarih belli oldu.

1 /15 Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

2 /15 Sarı lacivertli kulüp, gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmaya çalışıyor.

3 /15 Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, dünyaca ünlü yıldızlarla masaya oturmuş durumda.

4 /15 Birçok isimle görüşen sarı lacivertlilerde, teknik direktör Jose Mourinho da bizzat devreye girdi.

5 /15 Portekizli hoca da yıldız oyuncularla görüşmeler yaparak, onları sarı lacivertli takıma gelmeye ikna etmek için çalışmalar yapıyor.

6 /15 Fenerbahçe'de şu anda Jadon Sancho, Jhon Duran ve Milan Skriniar liste başında yer alıyor.

7 /15 Bu isimlerle görüşen Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı.

8 /15 Gazeteci İbrahim Seten, sarı lacivertli takımın bir planını açıkladı.

9 /15 Sansürsüz Futbol Youtube Kanalı'na konuşan Seten şu ifadeleri kullandı:

10 /15 "Ayın 1'ine doğru bir yıldız açıklama eğilimi var Fenerbahçe'de."

11 /15 "Olacağına dair de çok pozitif görüşmeler oluyor."

12 /15 "Ali Bey çok gizlilikle yürütüyor bu işi."

13 /15 "Fenerbahçe 1 Temmuz'a kadar büyük bir isim bitirir."

14 /15 "Ya Jhon Duran olur ya Sancho olur."