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Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı açıklayacağı tarih belli oldu: Plan ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı açıklayacağı tarih belli oldu: Plan ortaya çıktı

Haber Merkezi
17:0724/06/2025, Salı
G: 24/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Sarı lacivertli takımın, yıldız oyuncuyu açıklayacağı tarih belli oldu.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Sarı lacivertli kulüp, gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmaya çalışıyor.

Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, dünyaca ünlü yıldızlarla masaya oturmuş durumda.

Birçok isimle görüşen sarı lacivertlilerde, teknik direktör Jose Mourinho da bizzat devreye girdi.

Portekizli hoca da yıldız oyuncularla görüşmeler yaparak, onları sarı lacivertli takıma gelmeye ikna etmek için çalışmalar yapıyor.

Fenerbahçe'de şu anda Jadon Sancho, Jhon Duran ve Milan Skriniar liste başında yer alıyor.

Bu isimlerle görüşen Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı.

Gazeteci İbrahim Seten, sarı lacivertli takımın bir planını açıkladı.

Sansürsüz Futbol Youtube Kanalı'na konuşan Seten şu ifadeleri kullandı:

"Ayın 1'ine doğru bir yıldız açıklama eğilimi var Fenerbahçe'de."

"Olacağına dair de çok pozitif görüşmeler oluyor."

"Ali Bey çok gizlilikle yürütüyor bu işi."

"Fenerbahçe 1 Temmuz'a kadar büyük bir isim bitirir."

"Ya Jhon Duran olur ya Sancho olur."

"Sancho olur büyük ihtimalle."

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