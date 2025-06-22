Fenerbahçe’nin eski golcüsü geri geliyor: Beşiktaş’tan yeni sezona ses getirecek hamle

Akşam'ın haberine göre; Beşiktaş'ın, ligi iyi bilen ve takım oyununa yatkın olan Vedat Muriqi için girişimde bulunmaya hazırlandığı öğrenildi. Bunun yanı sıra siyah beyazlıların santrfora bir takviye daha yapmayı planladığı aktarıldı.



