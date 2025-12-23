Yeni Şafak
Fenerbahçe'nin Joey Veerman transferini askıya almasının nedeni belli oldu: Asıl hedef farklı

10:1723/12/2025, Salı
Fenerbahçe, PSV forması giyen Joey Veerman transferini bitirme aşamasına gelmişken, çalışmalarını yavaşlattı. Sarı lacivertlilerin hedefindeki yıldızın başka olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe, orta saha takviyesi için yürüttüğü görüşmelerde kritik bir aşamaya gelmesine rağmen süreci yavaşlatma kararı aldı.

Hollanda temsilcisi PSV ile Veerman için yapılan görüşmelerde de önemli mesafe kat edilirken, tarafların artık son detayları ele aldığı biliniyordu.

Ancak Fenerbahçe cephesinde transferin hemen sonuçlandırılması konusunda aceleci davranılmıyor.

Bu beklemenin temel nedeni olarak Bayern Münih forması giyen Leon Goretzka ile yapılan temaslar olduğu öğrenildi.

Alman yıldızın transfer ihtimalinin masaya gelmesi, Fenerbahçe yönetimini orta saha planlamasını yeniden gözden geçirmeye itti.

Oyuncu ve kulübüyle masaya oturan sarı lacivertliler, daha sonra teknik direktör Tedesco'nun kararına göre oyunculardan birisini kadrosuna katacak.

#Fenerbahçe
#Joey Veerman
#Leon Goretzka
