Fenerbahçe'nin Mourinho'ya ödeyeceği tazminat ortaya çıktı: 20 taksitte ödenecek

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho'ya ödeyeceği tazminat ortaya çıktı. Sarı lacivertliler bu rakamı 20 taksitte ödeyecek.
Fenerbahçe'de alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Jose Mourinho ile yollar ayrılmıştı.
Sarı lacivertlilerde, Portekizli hocaya ödenecek tazminat merak konusuydu.
Fenerbahçe'nin Jose Mourinho'ya ödeyeceği tazminat da belli oldu.
Sports Digitale'de konuşan gazeteci Tahir Kum şu ifadeleri kullandı:
"Mourinho'nun Fenerbahçe'den alacağı tazminat 9 milyon euro civarı. Bunu Sadettin Saran yönetimi, 20 taksitte ödeyecek."