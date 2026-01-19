Fenerbahçe’nin N’Golo Kante transferinde şoke eden gerçek: İşin uzaman sebebi ortaya çıktı

Fenerbahçe, N’Golo Kante transferi için Al-Ittihad ile görüşmelerini sürdürüyor. Sarı lacivertli takımda bu transferin uzama nedeni ise ortaya çıktı.

1 /5 Fenerbahçe’de rota N’Golo Kante’ye çevrilmiş durumda.

2 /5 Fakat yıldız oyuncunun transferinde çıkan bazı pürüzler nedeniyle süreç uzadı.

3 /5 N’Golo Kante ile her konuda anlaşan Fenerbahçe, henüz Al-Ittihad’ı ikna edemedi.

4 /5 Sabah’ın haberine göre; Al-Ittihad, Kante’nin menajerinin aldığı tutma kızdığı için transferin önüne engeller çıkardı.