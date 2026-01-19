Yeni Şafak
Fenerbahçe’nin N’Golo Kante transferinde şoke eden gerçek: İşin uzaman sebebi ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin N'Golo Kante transferinde şoke eden gerçek: İşin uzaman sebebi ortaya çıktı

Kevser Altunsoy
11:3119/01/2026, Pazartesi
G: 19/01/2026, Pazartesi
Fenerbahçe, N’Golo Kante transferi için Al-Ittihad ile görüşmelerini sürdürüyor. Sarı lacivertli takımda bu transferin uzama nedeni ise ortaya çıktı.

Fenerbahçe’de rota N’Golo Kante’ye çevrilmiş durumda.

Fakat yıldız oyuncunun transferinde çıkan bazı pürüzler nedeniyle süreç uzadı.

N’Golo Kante ile her konuda anlaşan Fenerbahçe, henüz Al-Ittihad’ı ikna edemedi.

Sabah’ın haberine göre; Al-Ittihad, Kante’nin menajerinin aldığı tutma kızdığı için transferin önüne engeller çıkardı.

Sürecin bugün netleşeceği öğrenildi.

