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Spor

Fenerbahçe'ye Galatasaray maçı öncesinde kötü haber: Yıldız oyuncu derbide oynayamayacak

Haber Merkezi
10:58 - 11/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 11:56 - 11/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı mücadele sonrasında, 6. hafta Kadıköy'de Galatasaray'ı konuk edecek. Sarı lacivertli takım bu mücadelede, yıldız oyuncusundan yararlanamayacak.

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Yıldız oyuncudan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.

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Sarı lacivertli takım, Kasımpaşa maçı sonrasında Kadıköy'de Galatasaray'ı konuk edecek.

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Fakat bu mücadelede Fenerbahçe, yıldız oyuncusunu oynatamayacak.

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Sarı lacivertli takımda sakatlığı nedeniyle tedavisi süren Djiku, Kasımpaşa maçına yetişiyor.

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Djiku'nun bir sonraki hafta Galatasaray derbisinde, takımdaki yerini alacağı öğrenildi.


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Fakat arka adalesinde yırtık olan Osayi Samuel, Kasımpaşa ve Galatasaray maçlarına yetiştirilemiyor.


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Yıldız oyuncunun, 3 hafta sonra hazır olacağı bildirildi.

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#Fenerbahçe
#Djiku
#Osayi
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