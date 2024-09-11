Fenerbahçe'ye Galatasaray maçı öncesinde kötü haber: Yıldız oyuncu derbide oynayamayacak

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı mücadele sonrasında, 6. hafta Kadıköy'de Galatasaray'ı konuk edecek. Sarı lacivertli takım bu mücadelede, yıldız oyuncusundan yararlanamayacak.
Yıldız oyuncudan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.
Sarı lacivertli takım, Kasımpaşa maçı sonrasında Kadıköy'de Galatasaray'ı konuk edecek.
Fakat bu mücadelede Fenerbahçe, yıldız oyuncusunu oynatamayacak.
Sarı lacivertli takımda sakatlığı nedeniyle tedavisi süren Djiku, Kasımpaşa maçına yetişiyor.
Djiku'nun bir sonraki hafta Galatasaray derbisinde, takımdaki yerini alacağı öğrenildi.
Fakat arka adalesinde yırtık olan Osayi Samuel, Kasımpaşa ve Galatasaray maçlarına yetiştirilemiyor.
Yıldız oyuncunun, 3 hafta sonra hazır olacağı bildirildi.