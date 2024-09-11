Fenerbahçe'ye Galatasaray maçı öncesinde kötü haber: Yıldız oyuncu derbide oynayamayacak

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı mücadele sonrasında, 6. hafta Kadıköy'de Galatasaray'ı konuk edecek. Sarı lacivertli takım bu mücadelede, yıldız oyuncusundan yararlanamayacak.

1 / 9 Yıldız oyuncudan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.

2 / 9 Sarı lacivertli takım, Kasımpaşa maçı sonrasında Kadıköy'de Galatasaray'ı konuk edecek.

3 / 9 Fakat bu mücadelede Fenerbahçe, yıldız oyuncusunu oynatamayacak.

4 / 9 Sarı lacivertli takımda sakatlığı nedeniyle tedavisi süren Djiku, Kasımpaşa maçına yetişiyor.

5 / 9 Djiku'nun bir sonraki hafta Galatasaray derbisinde, takımdaki yerini alacağı öğrenildi.



6 / 9 Fakat arka adalesinde yırtık olan Osayi Samuel, Kasımpaşa ve Galatasaray maçlarına yetiştirilemiyor.



7 / 9 Yıldız oyuncunun, 3 hafta sonra hazır olacağı bildirildi.

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