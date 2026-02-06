Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe’ye geri dönmesi gündemdeydi: Transferin son gününde kötü haber!

Fenerbahçe’ye geri dönmesi gündemdeydi: Transferin son gününde kötü haber!

11:586/02/2026, Cuma
G: 6/02/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Savunma hattını güçlendirmek için eski oyuncusu Yusuf Akçiçek için nabız yoklayan Fenerbahçe, Suudi Arabistan'dan gelen haberle sarsıldı.

Dünyaca ünlü futbolcu N'Golo Kante'yi renklerine bağlayan Fenerbahçe, eski futbolcusu Yusuf Akçiçek için de harekete geçmişti.

Al-Hilal, sarı-lacivertlilerin Yusuf Akçiçek için yaptığı teklife döndü.



Milliyet'te yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin Al-Hilal'e Yusuf Akçiçek'i kiralamak için yaptığı teklif reddedildi.


Bu gelişme sonrası sarı-lacivertliler, genç stoperin transferini rafa kaldırdı.


Yusuf Akçiçek, Al-Hilal formasıyla bu sezon 15 maça çıktı. 20 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gollük skor katkısı verdi.


#Fenerbahçe
#Yusuf Akçiçek
#Al Hilal
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cuma günü yapılması sevap olan dua, zikir ve ibadetler