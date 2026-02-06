Fenerbahçe’ye geri dönmesi gündemdeydi: Transferin son gününde kötü haber!

Savunma hattını güçlendirmek için eski oyuncusu Yusuf Akçiçek için nabız yoklayan Fenerbahçe, Suudi Arabistan'dan gelen haberle sarsıldı.
Dünyaca ünlü futbolcu N'Golo Kante'yi renklerine bağlayan Fenerbahçe, eski futbolcusu Yusuf Akçiçek için de harekete geçmişti.
Al-Hilal, sarı-lacivertlilerin Yusuf Akçiçek için yaptığı teklife döndü.
Milliyet'te yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin Al-Hilal'e Yusuf Akçiçek'i kiralamak için yaptığı teklif reddedildi.
Bu gelişme sonrası sarı-lacivertliler, genç stoperin transferini rafa kaldırdı.
Yusuf Akçiçek, Al-Hilal formasıyla bu sezon 15 maça çıktı. 20 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gollük skor katkısı verdi.