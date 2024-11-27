Fenerbahçe'ye mi dönüyor? Ara transferde büyük sürpriz

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, stoper takviyesi için sürpriz bir ismi gündemine aldı.
Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi oldukça hareketli geçecek... Anderson Talisca transferinde büyük mesafe kat eden sarı-lacivertliler, Jose Mourinho'nun kaliteli bir stoper istemesinin ardından bu bölgeyi de güçlendirme kararı aldı.
Fotomaç'ta yer alan habere göre hedefteki isim ise milli yıldız Merih Demiral. Fenerbahçe yönetimi, 26 yaşındaki oyuncu için Suudi ekibi Al-Ahli'yle ilk teması kurdu.
Merih Demiral'ın da gelmeye sıcak bakması transferde sarı-lacivertlilerin elini güçlendiriyor.
Geçen sezon başında Atalanta'dan Al-Ahli'ye 16 milyon 600 bin Euro bonservis bedeliyle transfer olan Merih Demiral'ın ismi yaz transfer döneminde de gündeme gelmiş hatta milli yıldız, Ülker Stadı'na gelip Fenerbahçe'nin maçını izlemişti.
Fenerbahçe alt yapısında yetişen ve her defasında 'yarım kalan işimi tamamlamak istiyorum' diyen Merih'in Al-Ahli yönetimiyle bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.
Sarı-lacivertliler, Maximin'de olduğu gibi Merih'i de satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.
Futbol kariyerine Karamürsel'de başlayan Merih, 2011'de Fenerbahçe altyapısında geçti.
Ancak dönemin başkanı Aziz Yıldırım'ın asgari ücretle sözleşme imzalamak istemesinin ardından takımdan ayrıldı ve Portekiz ekibi Alcanenense'ye gitti. Merih, 2017'de ise buradan Sporting Lizbon'a transfer oldu.