Fenerbahçe'ye mi dönüyor? Ara transferde büyük sürpriz

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, stoper takviyesi için sürpriz bir ismi gündemine aldı.

1 /8 Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi oldukça hareketli geçecek... Anderson Talisca transferinde büyük mesafe kat eden sarı-lacivertliler, Jose Mourinho'nun kaliteli bir stoper istemesinin ardından bu bölgeyi de güçlendirme kararı aldı.

2 /8 Fotomaç'ta yer alan habere göre hedefteki isim ise milli yıldız Merih Demiral. Fenerbahçe yönetimi, 26 yaşındaki oyuncu için Suudi ekibi Al-Ahli'yle ilk teması kurdu.

3 /8 Merih Demiral'ın da gelmeye sıcak bakması transferde sarı-lacivertlilerin elini güçlendiriyor.

4 /8 Geçen sezon başında Atalanta'dan Al-Ahli'ye 16 milyon 600 bin Euro bonservis bedeliyle transfer olan Merih Demiral'ın ismi yaz transfer döneminde de gündeme gelmiş hatta milli yıldız, Ülker Stadı'na gelip Fenerbahçe'nin maçını izlemişti.

5 /8 Fenerbahçe alt yapısında yetişen ve her defasında 'yarım kalan işimi tamamlamak istiyorum' diyen Merih'in Al-Ahli yönetimiyle bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

6 /8 Sarı-lacivertliler, Maximin'de olduğu gibi Merih'i de satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

7 /8 Futbol kariyerine Karamürsel'de başlayan Merih, 2011'de Fenerbahçe altyapısında geçti.