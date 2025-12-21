Yeni Şafak
Fenerbahçe'ye transfer olması bekleniyordu: PSV'den Joey Veerman yasak

18:3521/12/2025, Pazar
G: 21/12/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe'nin transfer görüşmeleri yaptığı PSV forması giyen Joey Veerman'a, kulübünden flaş bir yasak geldi.

Fenerbahçe, PSV'nin 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Joey Veerman'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Sarı lacivertli takım, Hollandalı oyuncu ile her konuda anlaşma sağladı.

PSV ile de bonservis ücreti konusunda görüşmeler devam ediyor.

Hatta PSV Teknik Direktörü Peter Bosz da Utrecht maçı öncesi, "Onunla kısa bir konuşma yaptım ve bana süreci anlattı" ifadelerini kullanmıştı.


ESPN Hollanda'nın haberine göre PSV, Joey Veerman'a yasak koydu.

Haberde yer alan bilgiye göre Hollanda ekibi, Veerman'ın bu süreçte açıklama yapmasını yasakladı.

