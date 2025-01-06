Galatasaray İlkay Gündoğan'la prensipte anlaştı! Tek pürüz kaldı

Galatasaray'da transfer gündemini meşgul eden isimlerden biri de İlkay Gündoğan. Türk asıllı Alman futbolcu için girişimlerini sürdüren sarı-kırmızılı takımın mutlu sona yakın olduğu iddia edildi.

1 /6 Galatasaray'da gündem İlkay Gündoğan transferi. Manchester City forması giyen deneyimli futbolcunun ocak ayında imzası gündemde.

2 /6 Sezon başında Manchester City'ye dönen 34 yaşındaki orta saha oyuncusu, İngiliz temsilcisiyle 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

3 /6 Sabah Gazetesi'nin haberine göre İlkay Gündoğan, Manchester City'den sezon sonunda değil, devre arasında ayrılmak istiyor.

4 /6 Haberde Galatasaray'ın, Okan Buruk'un da çok istediği İlkay Gündoğan ile prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.

5 /6 Tecrübeli futbolcu ile Manchester City'nin yapacağı görüşmenin, transferin düğümünü çözeceği aktarıldı.