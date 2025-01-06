Galatasaray İlkay Gündoğan'la prensipte anlaştı! Tek pürüz kaldı

Galatasaray'da transfer gündemini meşgul eden isimlerden biri de İlkay Gündoğan. Türk asıllı Alman futbolcu için girişimlerini sürdüren sarı-kırmızılı takımın mutlu sona yakın olduğu iddia edildi.
Galatasaray'da gündem İlkay Gündoğan transferi. Manchester City forması giyen deneyimli futbolcunun ocak ayında imzası gündemde.
Sezon başında Manchester City'ye dönen 34 yaşındaki orta saha oyuncusu, İngiliz temsilcisiyle 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre İlkay Gündoğan, Manchester City'den sezon sonunda değil, devre arasında ayrılmak istiyor.
Haberde Galatasaray'ın, Okan Buruk'un da çok istediği İlkay Gündoğan ile prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.
Tecrübeli futbolcu ile Manchester City'nin yapacağı görüşmenin, transferin düğümünü çözeceği aktarıldı.
İlkay Gündoğan'ın Manchester City'den bedelsiz ayrılması durumunda ara transfer döneminde Galatasaray'a imza atacağı vurgulandı.