Galatasaray o isim için düğmeye bastı: Süper Lig’in parlayan genç yeteneğinin menajeri İstanbul’a geliyor!

08:0623/12/2025, Salı
G: 23/12/2025, Salı
Galatasaray, Göztepe formasıyla sergilediği performansla ligin en dikkat çeken genç yeteneklerinden biri haline gelen Anthony Dennis için resmi temaslara başladı. Transfer görüşmelerini yürütmek üzere Nijeryalı oyuncunun dünyaca ünlü menajeri Emeka Obasi'nin kısa süre içinde İstanbul'da olması bekleniyor.

Süper Lig'in lideri Galatasaray, ara transfer döneminde orta saha takviyesi için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılıların hedefindeki isim, Göztepe'nin 21 yaşındaki Nijeryalı yıldızı Anthony Dennis oldu.


Bu sezon Göztepe formasıyla 15 maçta 3 gol atan genç defansif orta saha oyuncusu, fiziksel gücü, top kapma becerisi ve ikili mücadelelerdeki başarısıyla dikkat çekiyor.


2004 doğumlu Dennis'in, yabancı kuralındaki "+2" genç yabancı kontenjanına uyması, transferi Galatasaray için daha da cazip hale getiriyor.


Yönetim, sakatlık sorunları yaşayan Mario Lemina'nın alternatifi olarak gördüğü Dennis için resmi temaslara başladı. Nijeryalı oyuncunun dünyaca ünlü menajeri Emeka Obasi'nin, görüşmeleri yürütmek üzere kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.


Göztepe, 2023'te bedelsiz altyapıya kattığı ve sözleşmesini 2027'ye uzattığı Dennis için yaklaşık 10 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro civarında gösteriliyor.


