Galatasaray yıldız oyuncuyla anlaşma sağladı: Taraftarlar isyan etti

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, yıldız oyuncu ile anlaşma sağlamıştı. Fakat sarı kırmızılı taraftarlar, bu transfere tepki gösterdi.
Galatasaray ara transfer döneminde Noa Lang ve Yaser Asprilla’yı kadrosuna katmıştı.
Ayrıca sarı kırmızılı takım bir transfer de daha mutlu sona ulaşmıştı
Fakat Galatasaraylı taraftarlar bu transfere tepki gösterdi.
Galatasaray, Villarreal forması giyen 27 yaşındaki oyuncu Pape Gueye ile 2030 yılına kadar anlaşma sağladı.
Oyuncunun bonservisinin 40 milyon euro civarında olduğu iddia edildi.
Galatasaraylı taraftarlar hem oyuncunun bonservisinin yüksek olması hem de ilk 11 maç sayısının yetersiz olması nedeniyle bu transfere tepki gösterdi.