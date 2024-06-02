Galatasaray'a 5 yıldızdan 70 milyon Euro'luk gelir

Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da, transfer hareketliliği yaşanacak. Sarı-kırmızılılar, yollarını ayırmayı planladığı 5 isimden 70 milyon Euro'ya yakın bir gelir elde etmeyi planlıyor.
Süper Lig'de üst üste iki şampiyonluk yaşayan Galatasaray, yeni sezon için çalışmalara başladı. Geçtiğimiz sezon transfer şampiyonu olmayı başaran sarı-kırmızılı takım, birçok isimden istediği verimi alamadı.
Bu yaz transfer döneminde daha da ince eleyip sık dokuyacak olan sarı-kırmızılılar, bazı oyuncularını satışa çıkartacak.
ZAHA WEST HAM'A DOĞRU
Galatasaray'da satılması beklenen oyuncuların başında Wilfried Zaha yer alıyor.
Yıllık 8 milyon Euro'nun üzerinde maliyeti bulunan yıldız oyuncu, saha içerisinde bekleneni veremedi, İngiltere Premier Lig'den West Ham United başta olmak üzere talipleri bulunan Zaha'nın 10 milyon Euro'nun üzerinde bir rakama satılması bekleniyor.
Sarı-kırmızılı takımda bir diğer maliyeti yüksek ve bekleneni veremeyen ismi Tete oldu.
Yıllık maliyeti 5 milyon Euro'yu aşan Brezilyalı oyuncu, sezonun büyük bölümünü yedek kulübesine geçirdi.
Genç yıldızın da yaz aylarında satılarak yaklaşık 10 milyon Euro gelir elde edilmesi bekleniyor.
NELSSON DA YOLCU
Galatasaray'la bir küs bir barışık serüven geçiren Victor Nelsson için de ayrılık vakti geldi. Sarı-kırmızılı takım, Danimarkalı oyuncuyu da EURO 2024'ün ardından satmayı planlıyor. Nelsson'un menajeri de oyuncusu için teklif aramaya başladı.
Galatasaray, Nelsson için de pazarlıklara 20 milyon Euro'dan oturacak.
Sezonu Aston Villa'da kiralık olarak geçirdikten sonra Galatasaray'a geri dönen Nicolo Zaniolo'nun da 15 milyon Euro'nun üzerinde bir rakama İtalya'ya satılması bekleniyor.
KEREM AKTÜRKOĞLU'NA KOLAYLIK
Galatasaray'ın kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu da gelecek sezon Avrupa'da forma giymek istiyor.
Bu sezon aldığı 1 eleştiriler ve tepkiler karşısında yalnız kaldığını düşünen Kerem, İspanya La Liga ekiplerinden Real Sociedad'la görüşüyor.
Sarı-kırmızılı yönetim de yıldız oyuncunun takımdan ayrılmasında kolaylık sağlayacak İspanyol ekibiyle görüşmeler devam ederken, transferin 15 milyon Euro civarlarında bir ücret karşılığında bitmesi bekleniyor.