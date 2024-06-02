Galatasaray'a 5 yıldızdan 70 milyon Euro'luk gelir

NELSSON DA YOLCU





Galatasaray'la bir küs bir barışık serüven geçiren Victor Nelsson için de ayrılık vakti geldi. Sarı-kırmızılı takım, Danimarkalı oyuncuyu da EURO 2024'ün ardından satmayı planlıyor. Nelsson'un menajeri de oyuncusu için teklif aramaya başladı.