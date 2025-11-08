Yeni Şafak
Galatasaray'da 3 eksik: Kocaelispor maç kafilesi açıklandı

20:378/11/2025, Cumartesi
Trendyol Süper Lig 12. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da kamp kadrosu açıklandı. Üç isim kafilede yer almadı.

Trendyol Süper Lig 12. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek.

Namağlup yoluna devam eden sarı-kırmızılılar, kritik deplasmanda kazanarak milli ara öncesi hata yapmak istemiyor.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Galatasaray, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde akşam saatlerinde yaptığı antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılılar üç eksikle Kocaeli'ye gitti. Sakatlıkları bulunan Yunus Akgün, İlkay Gündoğan ve Kazımcan Karataş kafilede yer almadı.

#Galatasaray
#Kocaelispor
#Trendyol Süper Lig
