Galatasaray'da ayrılık kararı! Oyuncuya da bildirildi

12:4128/12/2025, Sunday
G: 28/12/2025, Sunday
Devre arası transfer dönemi yaklaşırken Galatasaray'da ayrılacak isimler de netleşiyor. Sarı-kırmızılılarda gönderilmesi planlanan yıldız isme karar bildirildi. İşte detaylar...

Galatasaray'da önemli transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda takıma yeni katılacak isimler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor.

Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek isimlerin kariyerine sarı-kırmızılı ekipte mi devam edeceği yoksa başka bir takıma mı transfer olacağı sorusu belirsizliğini koruyor. Cimbom'da bu isimlerden biri ile ilgili flaş bir ayrılık iddiası gündeme geldi.

2022 yılında 6 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olan ancak sarı-kırmızılılarda bir türlü bekleneni veremeyen Yusuf Demir'in takımdan ayrılacağı öğrenildi. Fotomaç'ta yer alan habere göre sezon sonunda bitecek sözleşmesini beklemeden Yusuf Demir ile yollarını ayırmak isteyen Galatasaray, bunu oyuncuya bildirdi.


Genç futbolcu da kendisine ulaşan teklifleri değerlendirmeye başladı. Bonservis beklentisi olmayan Galatasaray, Yusuf'un bir takımla anlaşmasını beklemeye başladı.

