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Galatasaray'da ayrılık yakın! Kiralık gidiyor

Galatasaray'da ayrılık yakın! Kiralık gidiyor

15:522/11/2024, Cumartesi
G: 2/11/2024, Cumartesi
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Trendyol Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, beklentileri karşılayamayan genç futbolcusunu kiralık gönderme kararı aldı. İşte detaylar...

Galatasaray'ın 2022-23 sezonu başında Rapid Wien'den 6 milyon Euro'ya transfer ettiği Yusuf Demir, beklentilerin altında kalmıştı.

Geride bıraktığımız sezonu Basel'de kiralık geçiren Yusuf Demir, yeni sezon öncesi Galatasaray'a dönmüştü.

Bu sezon Süper Lig'de 3, Avrupa Ligi'nde 1 maça çıkıp sadece 37 dakika sahada kalabilen Yusuf Demir, Beşiktaş derbisi öncesi kadro dışı bırakılmış ve oyuncu tesislerden ayrılmıştı. 

Yabancı kontenjanına takılan Yusuf Demir, Beşiktaş derbisinin 21 kişilik maç kadrosunda yer almamıştı.

Öte yandan Galatasaray'da Yusuf Demir'in ayrılığı gündemde. Fanatik'in haberine göre sarı-kırmızılılar, yabancı statüsüne takılan Yusuf Demir'i düzenli forma giyebileceği bir takıma kiralamak istiyor.

Galatasaray 21 yaşındaki kanat oyuncusuna takım arayışında.

#Galatasaray
#Yusuf Demir
#Transfer

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