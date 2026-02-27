Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi alarm verildi! İki isim sınırda

İki isim sınırda





Galatasaray'da iki futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu sezon Süper Lig'de üçer kez sarı kart gören savunma oyuncuları Abdülkerim Bardakcı ile Eren Elmalı, yarınki müsabakada da sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek.



