Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi alarm verildi! İki isim sınırda

Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak Galatasaray'da iki isim ceza sınırında bulunuyor. Beşiktaş derbisi öncesi sarı-kırmızılı takımda alarm verildi.
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 28 Şubat cumartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
Süper Lig'de geride kalan 23 müsabakada 17 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgisi bulunan sarı-kırmızılı ekip, 55 puan topladı. Galatasaray, 24. haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi.
Alanyaspor ise 5 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 yenilgiyle 26 puan topladı. Turuncu-yeşilli ekip, 24. hafta öncesinde 26 puanla 10. sırada yer buldu. İki takım arasında ligin ilk yarısında Alanya'da yapılan maçı Galatasaray, Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 kazanmıştı.
İki isim sınırda
Galatasaray'da iki futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu sezon Süper Lig'de üçer kez sarı kart gören savunma oyuncuları Abdülkerim Bardakcı ile Eren Elmalı, yarınki müsabakada da sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek.
Bu durumda iki futbolcu 25. haftadaki Beşiktaş derbisinde takımının yanında olamayacak.