Galatasaray'da tek eksik var

Galatasaray, Süper Lig'de yarın Kayserispor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, bu karşılaşmada bir oyuncusundan yararlanamayacak.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın sahasında Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.
Sarı-kırmızılı ekip, ligdeki 19 müsabakada 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 46 puanla haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider girdi.
Ligde 2 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyeti bulunan Zecorner Kayserispor ise 15 puanla 17. sırada yer alıyor.
Sezonun ilk yarısında iki ekip arasında oynanan maç, Galatasaray'ın 4-0'lık üstünlüğüyle sona ermişti.
Tek eksik Barış Alper
Barış Alper Yılmaz, sarı kart cezası sebebiyle Kayserispor'a karşı forma giyemeyecek.
Geçen haftadaki Fatih Karagümrük maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen milli oyuncu, yarın oynayamayacak.
Üç oyuncu sınırda
Galatasaray'da 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Bu sezon forma giydiği maçlarda üçer kez sarı kart gören Mario Lemina, Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş, Kayserispor maçına ceza sınırında çıkacak.
Bu futbolcular, yarınki maçta sarı kart görmeleri durumunda 21. haftadaki Çaykur Rizespor mücadelesinde forma giyemeyecek.
Yeni transferlerin ilk maç heyecanı
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Hollandalı Noa Lang ve Kolombiyalı Yaser Asprilla, yarın sarı-kırmızılı formayla ilk kez görev alabilir.
Takıma ara transfer döneminde katılan Lang ve Asprilla, teknik direktör Okan Buruk'un şans vermesi halinde ilk maçına Kayserispor karşısında çıkacak.