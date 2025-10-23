Galatasaray'dan flaş başvuru! O maddenin değiştirilmesini istediler

"Bu değişiklikle birçok kulüp başkanı ve yöneticisi, “ifade özgürlüğü” çerçevesindeki açıklamaları nedeniyle disipline sevk edilmiş ve haklarında hukuka aykırı cezalar verilmişti. Galatasaray olarak, futbolun gelişimi için hayati öneme sahip olan ifade özgürlüğünün kısıtlanması ve futbolun ruhuna zarar verilmesi nedeniyle, bu düzenlemenin değiştirilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde pek çok başvuru yapıldı. Ancak, tüm bu başvuruların sonuçsuz kalması üzerine de Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) nezdinde başvuruda bulunulmuştur. Yapılan başvuru, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) tarafından 26 Eylül'de ''2025/11995-S.25.17050 sayılı tavsiye kararıyla kabul edilmiştir."