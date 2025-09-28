Yeni Şafak
Galatasaray’dan flaş Ederson sözleri: ‘Yediği gollere bakınca…’

13:4028/09/2025, Pazar
Galatasaray, yaz transfer döneminde uzun süre peşinde koştuğu Ederson’un Fenerbahçe’ye imza atmasının ardından rekor bedelle Trabzonspor’dan Uğurcan Çakır’ı kadrosuna katmıştı. Galatasaray yönetiminden Brezilyalı kaleci hakkında çarpıcı açıklamalar geldi.

Galatasaray'ın yeni sezon öncesi transferi için uzun süre uğraş verdiği Ederson, Fenerbahçe'ye imza atmıştı. 

Sarı-kırmızılılar ilerleyen süreçte rekor bedelle Uğurcan Çakır'ı renklerine bağlamıştı.


Sarı-kırmızılı yönetim, Ederson ile milli kaleciyi kıyasladı.


Alanyaspor maçında yaptığı 8 kurtarışla takımını ayakta tutan Uğurcan Çakır'ın performansı beğeni kazandı.


Galatasaray'ın rekor bedelle kadrosuna kattığı milli kalecinin form tutmaya başlaması yönetimi de rahatlattı.


Milliyet'e göre Galatasaray yönetimi, Uğurcan Çakır'la ilgili Alanyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Uğurcan'ı alarak ne kadar doğru bir tercih yaptığımızı zaman gösterecek. Kısa sürede 4 maça çıktı ve adaptasyon problemi de yaşamıyor" değerlendirmesini yaptı.


Öte yandan Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe'ye imza atan Ederson'la Uğurcan Çakır'ı da kıyasladı.


Sarı-kırmızılı idareciler, "Ederson'un durumunu görünce de Uğurcan'ın Alanya'daki performansının ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz.

Bu tercihimiz yüzünden eleştirilsek de zaman bizi haklı çıkaracaktır. Uğurcan bu performansıyla Trabzonspor'u da şampiyon yapmıştı. Bu nedenle baskıya da alışık" ifadelerini kullandı.

#Galatasaray
#Ederson
#Uğurcan Çakır
