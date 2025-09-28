Galatasaray’dan flaş Ederson sözleri: ‘Yediği gollere bakınca…’

Milliyet'e göre Galatasaray yönetimi, Uğurcan Çakır'la ilgili Alanyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Uğurcan'ı alarak ne kadar doğru bir tercih yaptığımızı zaman gösterecek. Kısa sürede 4 maça çıktı ve adaptasyon problemi de yaşamıyor" değerlendirmesini yaptı.



