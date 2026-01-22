Galatasaray’dan Süper Lig’in yıldızına 40 milyon euroluk teklif: 50 milyon euro isteniyor

Galatasaray, devre arası transfer döneminde kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılı takım, Süper Lig’in yıldızına 40 milyon euroyu bulan teklif yaptı.
Galatasaray’da transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı kırmızılı takımda gelecek oyuncular şu anda büyük önem taşıyor.
Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Süper Lig’in yıldızını listesine eklemişti.
Sözcü'de yer alan habere göre Oulai için Galatasaray, son olarak Trabzonspor'a Ahmed Kutucu + 30 milyon euro teklif etti.
Bu teklifi düşünmeden reddeden bordo-mavililerin, Oulai için bonservisi belirlediği ve bu rakamda indirime gitmeyeceği iddia edildi.
Trabzonspor'un Oulai için 50 milyon euro bonservis belirlediği aktarıldı.