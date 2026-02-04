Galatasaray'dan sürpriz görüşme: Göztepe ile masaya oturdular!

Son olarak Portekiz Ligi'nden Renato Nhaga transferini tamamlayan Galatasaray, Süper Lig ekiplerinden Göztepe ile sürpriz bir transfer görüşmesi gerçekleştirecek.
Noa Lang, Asprilla ve Renato Nhaga transferlerinin ardından Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi.
Süper Lig'de transferin bitmesine iki gün kalan sarı kırmızılıların kadrosunu güçlendirmek adına Göztepe'nin genç yeteneği Anthony Dennis'i düşünüyor.
Oyuncunun 23 yaş altı kontenjanına uygun oluşunu da değerlendiren Galatasaray yönetiminin Dennis için Göztepe yönetimi ile görüşme gerçekleştireceği aktarıldı.
Piyasa değeri 5 milyon Euro olan Dennis, bu sezon 18 maça çıktı ve 3 gol attı.
Defansif orta saha bölgesinde Lemina ve Torreira'yı yedekleyecek bir oyuncu arayışında bulunan Galatasaray yönetiminin genç futbolcunun Süper Lig'e uyum sağlamış olmasını da olumlu buluyor.
Göztepeli taraftarların en beğendiği oyuncuların başında gelen Dennis için Galatasaray'ın teklifinin 7.5 milyon Euro olduğu belirtildi.
Göztepe Teknik Direktörü Stoilov'un da gözdesi durumunda olan oyuncunun sözleşmesi 2027'de sona eriyor.
Dennis'in yeni sözleşme görüşmelerine yanaşmadığı öğrenilirken Galatasaray'dan gelen teklifin kabul edilmesini istediği aktarıldı.