Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray'dan sürpriz görüşme: Göztepe ile masaya oturdular!

Galatasaray'dan sürpriz görüşme: Göztepe ile masaya oturdular!

11:444/02/2026, Çarşamba
G: 4/02/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Son olarak Portekiz Ligi'nden Renato Nhaga transferini tamamlayan Galatasaray, Süper Lig ekiplerinden Göztepe ile sürpriz bir transfer görüşmesi gerçekleştirecek.

Noa Lang, Asprilla ve Renato Nhaga transferlerinin ardından Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi.

Süper Lig'de transferin bitmesine iki gün kalan sarı kırmızılıların kadrosunu güçlendirmek adına Göztepe'nin genç yeteneği Anthony Dennis'i düşünüyor.

Oyuncunun 23 yaş altı kontenjanına uygun oluşunu da değerlendiren Galatasaray yönetiminin Dennis için Göztepe yönetimi ile görüşme gerçekleştireceği aktarıldı.

Piyasa değeri 5 milyon Euro olan Dennis, bu sezon 18 maça çıktı ve 3 gol attı.

Defansif orta saha bölgesinde Lemina ve Torreira'yı yedekleyecek bir oyuncu arayışında bulunan Galatasaray yönetiminin genç futbolcunun Süper Lig'e uyum sağlamış olmasını da olumlu buluyor.

Göztepeli taraftarların en beğendiği oyuncuların başında gelen Dennis için Galatasaray'ın teklifinin 7.5 milyon Euro olduğu belirtildi.

Göztepe Teknik Direktörü Stoilov'un da gözdesi durumunda olan oyuncunun sözleşmesi 2027'de sona eriyor.

Dennis'in yeni sözleşme görüşmelerine yanaşmadığı öğrenilirken Galatasaray'dan gelen teklifin kabul edilmesini istediği aktarıldı.

#Galatasaray
#Anthony Dennis
#Göztepe
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kırşehir TOKİ başvuru ücreti ne zaman iade edilecek?