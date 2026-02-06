Yeni Şafak
Galatasaray’dan transferin son gününde sürpriz hamle: Icardi’nin yerine milli golcü!

Galatasaray’da forvet hattı sil baştan kuruluyor. Sezon sonu serbest kalacak olan Icardi’nin yerine, Porto forması giyen 21 yaşındaki milli golcü gündeme geldi.

Galatasaray, Mauro Icardi ile henüz sözleşme yenilemedi. Sezon sonunda serbest kalacak futbolcunun yerine Osimhen'in arkasında yedek kalmayı sorun etmeyecek bir golcü aranıyor.


Bu doğrultuda sarı-kırmızılıların hedefindeki isimlerden birinin Deniz Gül olduğu belirtildi.


Sabah'ta yer alan habere göre, Galatasaray daha önce Deniz Gül için Porto'ya fiyat sormuş ve 10 milyon euro yanıtını almıştı.


Portekiz ekibiyle bir kez daha temasa geçen sarı-kırmızılılara bu kez 7.5 milyon euro cevabı geldi.


Galatasaray'ın milli futbolcu Deniz Gül için son kararını vermediği ifade edildi. Sarı-kırmızılıların ara transfer döneminde olmasa bile sezon sonunda 21 yaşındaki futbolcu için yeniden nabız yoklayacağı aktarıldı.


