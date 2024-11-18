Galatasaray'dan Yunus Akgün'e dev zam

Galatasaray'ın bu sezon yıldızı parlayan isimlerinden olan Yunus Akgün için harekete geçiliyor. Sarı-kırmızılı kulüp, genç futbolcunun maaşına zam kararı aldı. İşte ayrıntılar...
Galatasaray yönetimi, bu sezon harika bir performans sergileyen Yunus Akgün'ün sözleşme şartlarını iyileştirme kararı aldı.
Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığı sonrasında yıldızı parlayan ve milli takımda da formayı kapan Akgün ile anlaşma sağlanırsa, sözleşme süresi de uzatılacak.
24 yaşındaki oyuncunun sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında sona eriyor. Yunus Akgün, bu sezon Galatasaray'dan yıllık 17 milyon 200 bin TL garanti ücret alıyor.
Akşam'da yer alan habere göre yönetim, bu rakamı 55 milyon TL seviyelerine çıkarmayı düşünüyor. Yunus da kariyerine Galatasaray'da devam etmek istiyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Yunus Akgün'ünden oldukça memnun. Başarılı oyuncu bu sezon sarı-kırmızılı forma altında oynadığı 16 resmi maçta 6 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.
Yunus'un Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 6.5 milyon Euro...
13 kez milli takım formasını giyen genç futbolcu, 2 gol atmayı başardı.